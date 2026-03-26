Epilepsia: síntomas, mitos y qué hacer ante una crisis

La epilepsia suele estar rodeada de miedo, desinformación y escenas que generan impacto con una teatralización de sus síntomas ; sin embargo, detrás del diagnóstico hay mucho más que una crisis convulsiva : hay personas que estudian, trabajan, hacen deporte y llevan una vida habitual con seguimiento médico y tratamiento.

La doctora Ayelén Pacheco, médica neuróloga (MP 4439-16) , remarcó que uno de los grandes desafíos sigue siendo correr el foco del estigma y entender de qué se trata realmente esta condición.

“ Las personas con epilepsia están por todos lados y son personas como cualquier otra, que pueden llevar una vida normal la mayoría de las veces ”, explicó. Y en esa línea, señaló que poner el tema sobre la mesa ayuda a derribar prejuicios que todavía siguen presentes.

La especialista recordó que durante muchos años circularon ideas equivocadas, incluso dentro de ámbitos de salud. “ Durante muchos años incluso desde el personal de salud se replicaron mitos que hicieron mucho daño ”, afirmó. También remarcó que, históricamente, algunas crisis fueron interpretadas desde creencias erróneas, lo que profundizó la discriminación y el temor.

“Las personas con epilepsia están por todos lados y son personas como cualquier otra, que pueden llevar una vida normal la mayoría de las veces” “Las personas con epilepsia están por todos lados y son personas como cualquier otra, que pueden llevar una vida normal la mayoría de las veces”

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Las crisis de epilepsia no siempre empiezan con una convulsión

Cuando se habla de epilepsia, muchas personas piensan de inmediato en una convulsión. Pero no siempre se presenta de esa manera. Pacheco explicó que algunas crisis son visibles y fáciles de identificar, mientras que otras pueden ser mucho más sutiles.

“Las crisis epilépticas por definición son eventos repetitivos estereotipados”, señaló, al describir que suelen repetir un mismo patrón. A veces hay alteración de la conciencia y otras no. En algunos casos, la persona puede quedarse desconectada por unos segundos; en otros, puede tener movimientos involuntarios o sacudidas que no controla. Por eso, insistió en que ante algo raro o diferente, lo mejor es consultar.

También aclaró una duda muy frecuente: la mente no puede frenar una crisis epiléptica. “No, no puede”, dijo de manera tajante. Sí puede ocurrir que el estrés favorezca situaciones que aumenten el riesgo, como dormir mal, consumir alcohol o sostener hábitos poco saludables. Pero una vez que la crisis comienza, no puede detenerse “poniendo voluntad”.

GettyImages-1210226574(1).jpg Epilepsia. Unas manos sostienen el contorno de una cabeza con el dibujo de un electroencefalograma.

Causas, frecuencia y edades en las que puede aparecer

La epilepsia no tiene una única causa. Puede estar vinculada a condiciones genéticas, a daños ocurridos al nacer o a lesiones cerebrales que aparecen a lo largo de la vida. La neuróloga explicó que algunas personas pueden desarrollarla después de un ACV, un traumatismo o ciertas infecciones. Es decir, puede aparecer como consecuencia de distintas situaciones que afectan al cerebro.

En cuanto a la frecuencia, Pacheco destacó que se trata de una enfermedad neurológica mucho más habitual de lo que suele creerse. “Una de cada 100 personas puede tener epilepsia a lo largo de su vida”, indicó. También diferenció epilepsia de convulsión: “Una convulsión, una de cada 10 personas”, explicó, al remarcar que no toda convulsión implica necesariamente un diagnóstico de epilepsia.

Sobre la edad de aparición, sostuvo que puede darse en cualquier momento de la vida, aunque hay etapas donde se observa con más frecuencia. “Puede aparecer a cualquier edad”, resumió. Según explicó, es más frecuente en la primera infancia y luego vuelve a aumentar a partir de los 65 años.

Además, señaló que algunas formas de epilepsia sí pueden desaparecer con el tiempo. “Hay algunas epilepsias genéticas que llegada a la adolescencia desaparecen solitas”, comentó. Y agregó que también existen casos asociados a un daño estructural en el cerebro que pueden resolverse con cirugía.

“Una de cada 100 personas puede tener epilepsia a lo largo de su vida” “Una de cada 100 personas puede tener epilepsia a lo largo de su vida”

Qué hacer ante una crisis y qué cosas no hay que hacer

Uno de los puntos más importantes de la entrevista tuvo que ver con la reacción de quienes están cerca de una persona que atraviesa una crisis. La médica insistió en que lo primero, aunque no siempre sea fácil, es mantener la calma.

“Lo que hay que hacer es acompañar y evitar que la persona se golpee”, explicó. En términos prácticos, eso significa correr objetos peligrosos, proteger la cabeza si hace falta y, si es posible, colocar a la persona de costado. También recomendó llamar a emergencias si no se conoce a la persona o si la situación genera dudas, y tratar de registrar cuánto dura la crisis, porque ese dato puede ser muy útil para el equipo de salud.

La especialista también desmintió uno de los mitos más extendidos: que alguien puede tragarse la lengua durante una crisis. “La lengua no se la traga nadie”, afirmó. Por eso, remarcó que no hay que meter objetos en la boca ni intentar abrirla por la fuerza, ya que eso puede lastimar tanto a la persona como a quien intenta ayudar.

“La lengua no se la traga nadie” “La lengua no se la traga nadie”