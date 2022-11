Búsqueda de Sergio Callata: hallaron "indicadores" positivos

Lía Pereyra, jefe de la División Búsqueda de Personas de Jujuy , aseguró que los trabajos fueron “positivos”, y explicó que se hallaron “indicadores” que permiten continuar con la investigación . “Esto no termina acá, se hacen otros operativos”.

Junto con el Sistema Federal de Búsqueda que funciona tanto a nivel nacional como internacional, trabajaron en zonas estratégicas, como donde hallaron el auto del jujeño en barrio Chijra, en los diques y otras partes de Jujuy.

LÍA PEREYRA - BÚSQUEDA DE SERGIO CALLATA

Pereyra dijo que “hay que chequear y corroborar situaciones”, y resaltó que hay indicios que podrían conducir a nuevas pistas que permitan esclarecer el caso, y confirmó que el personal que llegó a Jujuy finalizó su tarea hoy.

“Fue una semana intensa con un trabajo productivo”, agregó Pereyra. “La familia trabajó con nosotros y ellos tiene toda la información, fueron testigos de lo que se hizo”, y dijo que las zonas elegidas para los rastrillajes fueron producto de la investigación. “Somos optimistas”.

Una familia desesperada

“No tener respuestas es muy desesperante”, aseguró Jorgelina Pelo, su esposa, que asegura que nadie le da información o algo certero sobre el paradero de su pareja. “No tienen nada. Es muy preocupante. Esperamos algo para saber que pasó”, dijo.

“Es doloroso lo que nos pasa”, y remarcó que son meses de “incertidumbre, dolor y desesperación, porque no tengo las respuestas para mi hijo”, y pidió que la búsqueda de su esposo siga porque no quieren que “quede en la lista de los olvidados”, y marcó que es muy doloroso el día a día de la familia. “No se lo deseo a nadie, no se puede vivir así, es terrible”, cerró.

La desaparición

Sergio Callata desapareció el pasado 23 de abril en la zona de la ruta provincial Nº 35. Sus familiares encontraron su vehículo en este lugar. El área de Operaciones Policiales realizó operativos de búsqueda con Bomberos, División Canes, Caballería e Infantería, por diferentes lugares de la provincia.

Sergio Callata - 21 Sergio Callata está desaparecido desde el 23 de abril

Callata es una persona de tez trigueña, mide 1.75 metros, tiene cabello corto de color negro y es de contextura robusta. Al momento de su desaparición, hace cinco cuatro meses, llevaba una remera celeste, pantalón gris y zapatillas negras. Quien puede aportar algo, puede acercarse a comisarías o a la sede judicial más próxima.