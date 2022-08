“Estamos esperando para saber si es o no” , dijo Jorgelina Pelo, esposa de Sergio Callata, quien confirmó que sus abogados colaboran en la investigación sobre la identidad de los restos humano s. “Estamos con la incertidumbre hace cuatro meses de no saber nada. Estamos desesperados” , y agregó que “ya no sé qué pensar”.

“No se encontró nada de sus cosas, es un misterio su desaparición”, dijo la pareja de Callata. La fiscalía que investiga la aparición del cuerpo en el barrio 23 de agosto en la capital jujeña, no descarta ninguna hipótesis, mientras analizan el ADN y la ropa hallada.

“Como familia nos sentamos a analizar, y descartamos cosas, como que se haya ido por su propia voluntad”, subrayó Jorgelina Pelo. “La aparición del cuerpo es como un balde de agua fría”, dijo y marcó que todos los días esperan alguna noticia.

“Así no se puede vivir, me cuesta el día a día. La mamá sufre. No sé cuándo será que podamos descansar. Es horrible no saber qué pasó ese día”, dijo e indicó que no quieren vivir con incertidumbre. “Les prometí a mis hijos darles una respuesta”.

Marcha el miércoles

El miércoles 24 de este mes se sumarán a la marcha de los Padres del Dolor para pedir justicia y que no cese la búsqueda. “No queremos que quede en la lista de los olvidados”, y lamentó que “nos llegan comentarios feos y pensamos que la gente no nos quiere ayudar por miedo”.

JORGELINA PELO - Esposa de Sergio Callata

Jorgelina Pelo descartó que Sergio Callata estuviera en cosas ilegales o con malas compañías. "Dicen que estaba en cosas malas y no es así, lo conocíamos bien”, puntualizó, y remarcó sobre Sergio Callata que “todos saben lo que era él”.

La desaparición

Sergio Callata desapareció el pasado 23 de abril en la zona de la ruta provincial Nº 35. Sus familiares encontraron su vehículo en este lugar. El área de Operaciones Policiales realizó operativos de búsqueda con Bomberos, División Canes, Caballería e Infantería, por diferentes lugares de la provincia.

Sergio Callata - 21 Sergio Callata está desaparecido desde el 23 de abril

Callata es una persona de tez trigueña, mide 1.75 metros, tiene cabello corto de color negro y es de contextura robusta. Al momento de su desaparición, hace casi cuatro meses, llevaba una remera celeste, pantalón gris y zapatillas negras.