Jorgelina Pelo, su esposa, dialogó con Arriba Jujuy y expresó la tristeza que tiene en estos momentos al no saber nada sobre su esposo. “No sabemos nada y tampoco tengo indicios de qué es lo que le habrá pasado. Hoy me reúno con mi abogado para ver si tiene alguna noticia, pero hasta el momento no sabemos nada y tampoco encontraron nada”, expresó.