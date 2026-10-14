El Gobierno confirmó créditos del BID por US$1.300 millones para el gas y la modernización estatal.

El Gobierno autorizó este miércoles dos líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$1300 millones . Una de ellas contempla US$500 millones destinados a cubrir subsidios al sector energético , mientras que la otra prevé un desembolso de hasta US$800 millones para implementar el programa Transformación del Estado Nacional I .

La aprobación de ambas operaciones quedó plasmada en los decretos 1177 y 1178 , que fueron publicados en el Boletín Oficial . Los documentos llevan las firmas del presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

El primer financiamiento está orientado a sostener el programa Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables , cuyo objetivo es garantizar el acceso a la energía de las familias en situación de vulnerabilidad , al tiempo que promueve el equilibrio de las cuentas públicas y una distribución más equitativa de las ayudas estatales.

Por su parte, el segundo acuerdo establece una línea de crédito de hasta US$800 millones destinada a impulsar la modernización del Estado . De ese total, la Argentina obtendrá aproximadamente US$300 millones para cubrir los gastos correspondientes a la primera fase de implementación del programa.

Los detalles del préstamo del BID por US$500 millones para financiar subsidios energéticos

El financiamiento de hasta US$500 millones apunta a perfeccionar los criterios de asignación de los subsidios a la energía. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la iniciativa alcanzará a 1,2 millones de familias que cuentan con ayuda estatal para pagar el gas y a otros 3,5 millones de consumidores que utilizan garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

El dinero podrá desembolsarse a lo largo de un período de cuatro años. En cuanto a la cancelación de la deuda, se estableció un esquema de pagos cada seis meses durante 25 años, con un período de gracia de cinco años y medio antes del vencimiento de la primera cuota correspondiente al capital.

Los intereses se determinarán tomando como referencia la tasa SOFR, a la que se le sumará el diferencial correspondiente a los préstamos otorgados con recursos del capital ordinario del BID. Estos cargos deberán pagarse cada seis meses.

Por otra parte, el convenio incluye la posibilidad de reconocer desembolsos efectuados con anterioridad, desde el 28 de abril de 2026, por un monto máximo de US$100 millones. Los fondos estarán destinados a financiar subsidios para el consumo de gas de los hogares con menores recursos.

Hasta US$800 millones para modernizar el Estado

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un financiamiento de US$300 millones para la Argentina, destinado a solventar el programa “Transformación del Estado Nacional I”. La iniciativa prevé actualizar los mecanismos de administración del personal estatal e impulsar las herramientas tecnológicas para optimizar el funcionamiento de la gestión pública y el manejo de los fondos estatales.

Este crédito constituye el primer desembolso de una línea de financiamiento condicional para inversiones (CCLIP), cuyo monto total podrá alcanzar los US$800 millones.

La asistencia económica se enmarca en la Estrategia de País que el BID definió para la Argentina para el período 2025-2028. El préstamo contará con un plazo de cuatro años para realizar los desembolsos y se cubrirá con fondos provenientes del capital ordinario del organismo.