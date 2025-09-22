EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el lunes 22 de septiembre

A la espera de una semana con expectativas en nuevas medidas económicas y futuras reuniones, el dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city porteña.
El dólar mayorista, a $1.448
Todas las cotizaciones del dólar se asientan este lunes debajo de los $1.500. El piso de los precios es demarcado por el dólar mayorista, operado pasado el mediodía a $1.448 para la venta, con un descenso de $27 o un 1,8 %. La divisa interbancaria se mantiene cerca del límite superior de flotación del vigente esquema cambiario, ahora en los $1.476,79, según informó el Banco Central.