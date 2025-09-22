EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el lunes 22 de septiembre

Live Blog Post

Suben hasta 11% los bonos argentinos y baja más de 300 puntos el riesgo país

El mercado reaccionó al anuncio del gobierno argentino de suspensión de retenciones y al crucial apoyo financiero comprometido por el Tesoro de EEUU

A la par, el riesgo país desciende 300 puntos y se ubica en 1142.

En tanto que el dólar baja $15 y se vende a $1500 en el Banco Nación. Por otro lado, el MEP opera a $1483 y el CCL a $1417.