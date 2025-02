Israel informó que Hamas dará los cuerpos de cuatro personas

Preocupación. Netanyahu advirtió que volverá a atacar Gaza si el sábado Hamas no libera a los rehenes

“En estos momentos difíciles, nuestros corazones están con las familias en duelo ”, dijo la oficina del Primer Ministro. “Seguiremos proporcionando actualizaciones fiables según sea necesario y pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial”.

El Primer Ministro finalizó afirmando que Israel siente profundamente las pérdidas, pero está resuelto a evitar que eventos similares se repitan.

Los cuatro israelíes cuyos cuerpos serán devueltos este jueves son Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz.

Por su parte, tras la confirmación del Gobierno, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos expresó su pesar por las pérdidas y calificó la noticia como “un cuchillo que atraviesa nuestros corazones, los de las familias y los de las personas de todo el mundo”.

“No eran solo nombres: eran personas queridas, con familias que los apreciaban, con sueños y futuros que les habían sido robados. Lloramos no solo por ellos, sino por las otras preciosas vidas perdidas, incluidos otros cuatro rehenes fallecidos que serán devueltos la próxima semana”, se indica en el escrito, donde se asegura que “no descansaremos, no dejaremos de luchar por todos los rehenes que no forman parte del período actual”, tanto los caídos como los que siguen con vida.

En este contexto, el Foro renovó su petición al gabinete de guerra para una segunda etapa de la tregua actual, que, según esperan, facilite el retorno de todos los israelíes.

“Esto no puede continuar. Ni un día más. La segunda fase del acuerdo debe producirse AHORA. No hay más tiempo que perder. No cuando cada momento que pasa puede significar otra vida perdida, otra familia destrozada. Tráiganlos a todos a casa, AHORA”, concluye el texto.

De igual manera, el nieto de Lifshitz se despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Hasta luego, querido abuelo. Te quiero, seguiré tu camino. Siéntete orgulloso".

El caso de la familia argentina Bibas adquirió relevancia inmediata y generó exigencias en la sociedad israelí y en la comunidad internacional, que desde el 7 de octubre de 2023 ha pedido su liberación, especialmente la de los menores. Kfir y Ariel fueron secuestrados junto a su madre, Shiri, y su padre, Yardén, ese sábado en el kibutz de Nir Oz. Los niños se convirtieron en los rehenes más jóvenes de los terroristas, con apenas cuatro años y nueve meses.

El nieto de Oded Lifshitz lo despidió con un mensaje en sus redes sociales.

Yarden fue mantenido en un lugar distinto al de su familia y fue liberado el 1 de febrero pasado, durante la segunda tregua, después de 16 meses en cautiverio. No obstante, Hamas no entregó a los otros tres miembros de la familia Bibas en ninguna de las instancias de intercambio, ya que el 29 de noviembre de 2023, las Brigadas al Qasam anunciaron su fallecimiento durante un presunto bombardeo israelí en Gaza.

Israel no había confirmado la noticia hasta este miércoles, por lo que todavía existía la esperanza de que pudieran estar vivos y que se tratara, en realidad, de una táctica de terrorismo psicológico.

En relación con la familia Bibas, la embajada israelí en Argentina enfatizó que "los cuerpos llegarán a Israel a través de un dispositivo de la Cruz Roja. Una vez que estos se encuentren en manos de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzará el proceso de identificación forense. Este procedimiento puede tener una duración relativamente breve o bien extenderse hasta por 48 horas dependiendo de diversos factores”.

Los niños Bibas eran los rehenes más jóvenes de los terroristas de Hamas y toda la sociedad israelí reclamaba su liberación.

“Hasta tanto la identificación de cada una de las personas sea establecida de manera oficial y las familias hayan sido notificadas, no podremos confirmar las identidades de los cuatro individuos”, agregó la sede diplomática. Lifshitz, en su calidad de periodista y defensor de la paz, fue uno de los fundadores de Nir Oz, lugar donde fue capturado el sábado durante el ataque.

El Foro lo recordó como un “Superabuelo”, de gran “sabiduría y amor”, que “dedicó su vida a ayudar a los demás y a trasladar a gazatíes enfermos a hospitales israelíes”. Su pareja, Yocheved, fue liberada en la primera tregua, en noviembre de 2023.