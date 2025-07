Victoria Villarruel se sumó a los actos por el Día de la Independencia en Tucumán

Tras ello, se dirigió hacia el centro de la capital tucumana y dialogó unos segundos con la prensa local donde puntualizó: "Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina ¿Cómo no voy a estar acá y a hacerme parte del pueblo tucumano?"

"He venido muchas veces a Tucumán. Tengo muchos amigos en esta provincia. ¿Cómo no estar en un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia?", señaló Villarruel al ingresar al edificio histórico. "Es una visita breve. Mañana tenemos mucho trabajo en el Senado. Sin embargo, voy a volver para visitar lugares muy lindos, como Tafí del Valle", añadió.

La vicepresidenta La vicepresidenta llegó a Tucumán pasado el mediodía para celebrar el Día de la Independencia

La niebla y el vuelo de Victoria Villarruel

Villarruel fue consultada por un cronista sobre la presencia de niebla en la ruta entre Buenos Aires y Tucumán, en clara alusión a la excusa que usaron desde Presidencia para justificar el faltazo de Milei al acto por el 9 de Julio. Si bien la vicepresidenta primero intentó esquivar la polémica diciendo que tuvo que salir "tarde", inmediatamente después afirmó: "Tenía decidido venir".

Victoria Villarruel llegó a Tucumán Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.

La llegada de la funcionaria nacional fue una incógnita hasta el mediodía. El propio gobernador Osvaldo Jaldo no había confirmado la participación de Villarruel durante el desarrollo de los festejos por el Día de la Independencia.

"No tengo información oficial sobre la visita de la vicepresidenta. Sí estamos teniendo contacto a través de algunos senadores (por esa posibilidad). No sé si podrá embarcar, no sé si podrá viajar, no sé si podrá venir. No puedo confirmarlo", había dicho Jaldo tras la misa en la Catedral.