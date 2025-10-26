domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 07:00
Copa Libertadores

Racing Club vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Racing Club vs Flamengo, que se enfrentarán en el estadio el Cilindro el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30 (hora Argentina).

Racing Club vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Flamengo se medirá el próximo miércoles 29 de octubre ante la Academia en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Cilindro a las 21:30 (hora Argentina).

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo resultó vencedor por 1 a 0.

Luego de ganar por 1 a 0 en la ida, Flamengo llega con ventaja al partido que definirá al segundo finalista de la Copa Libertadores. la Academia tiene la misión de remontar la serie. Quien se quede con la victoria sería el próximo rival de Liga de Quito o Palmeiras.

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Racing Club 1 vs Vélez 0 (23 de septiembre)
  • Semifinales: Flamengo 1 vs Racing Club 0 (22 de octubre)
Los resultados de Flamengo en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre)
  • Semifinales: Flamengo 1 vs Racing Club 0 (22 de octubre)
Horario Racing Club y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

