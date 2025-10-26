Racing Club vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Flamengo se medirá el próximo miércoles 29 de octubre ante la Academia en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Cilindro a las 21:30 (hora Argentina).
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Flamengo resultó vencedor por 1 a 0.
Luego de ganar por 1 a 0 en la ida, Flamengo llega con ventaja al partido que definirá al segundo finalista de la Copa Libertadores. la Academia tiene la misión de remontar la serie. Quien se quede con la victoria sería el próximo rival de Liga de Quito o Palmeiras.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.