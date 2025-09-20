Racing Club vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

La Academia se enfrentará este martes 23 de septiembre ante el Fortín, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 3 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio el Cilindro a las 19:00 (hora Argentina).

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Racing Club fue el ganador por 0 a 1.

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo) Octavos de Final : Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto) Octavos de Final : Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)

: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto) Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)

Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril) Fase de Grupos : Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)

: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril) Fase de Grupos : San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)

: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)

: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)

: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo) Octavos de Final : Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)

: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto) Octavos de Final : Vélez 2 vs Fortaleza 0 (19 de agosto)

: Vélez 2 vs Fortaleza 0 (19 de agosto) Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)

Horario Racing Club y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.