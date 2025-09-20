Racing Club vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

La Academia se enfrentará este martes 23 de septiembre ante el Fortín, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 3 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio el Cilindro a las 19:00 (hora Argentina).
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Racing Club fue el ganador por 0 a 1.
