sábado 20 de septiembre de 2025

20 de septiembre de 2025 - 06:48
Copa Libertadores

Racing Club vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Racing Club vs Vélez. El duelo, a disputarse en el estadio el Cilindro el martes 23 de septiembre, comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

Racing Club vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

La Academia se enfrentará este martes 23 de septiembre ante el Fortín, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 3 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio el Cilindro a las 19:00 (hora Argentina).

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Racing Club fue el ganador por 0 a 1.

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)
Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Vélez 2 vs Fortaleza 0 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)
Horario Racing Club y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

