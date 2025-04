Reciclaje: cómo transformar tus jeans viejos en un práctico organizador de pared

¿Tienes un par de jeans que ya no usas? No los tires. Podés aplicar técnicas de reciclaje y transformarlos en prácticos organizadores de pared ideales para guardar llaves, tijeras, lápices, cosméticos o incluso herramientas. Esta alternativa sostenible no solo cuida el planeta, sino que también aporta un toque original y rústico a cualquier espacio del hogar.