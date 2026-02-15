Reforma laboral: la CGT define un paro general de 24 horas ante el debate en Diputados

La CGT resolverá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina y espera debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

El anuncio lo realizó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la central. El eje del conflicto radica en cambios sobre indemnizaciones, licencias y derecho de huelga. El escenario político suma presión sindical y negociaciones cruzadas. La central obrera sostiene que el proyecto impacta en derechos individuales y colectivos del mundo del trabajo.

La conducción de la CGT adelantó el encuentro del Consejo Directivo para definir una medida de fuerza. La reunión se realizará de manera virtual y contará con representantes de distintos gremios.

Cristian Jerónimo expresó en declaraciones radiales que existen consensos para avanzar hacia una huelga nacional. Indicó que la organización buscará alto nivel de adhesión en todos los sectores.

El dirigente remarcó que el proyecto “no puede avanzar tal como está” y pidió a los diputados que rechacen la iniciativa o introduzcan modificaciones.

Interna gremial y presión de las bases

Dentro de la CGT conviven posturas dialoguistas y sectores que reclaman confrontación directa. Las bases sindicales exigen una reacción ante el avance legislativo.

El Frente de Sindicatos Unidos, espacio que integran gremios industriales y estatales junto a las dos CTA, anunció paro con movilización al Congreso para el día del tratamiento parlamentario.

Dirigentes sindicales reconocen que la presión interna acelera la definición de la huelga nacional.

Los puntos más cuestionados de la reforma laboral

El documento interno de la CGT describe el proyecto como regresivo. El texto cuestiona cambios en el cálculo de indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga y restricciones a asambleas sindicales.

Uno de los artículos más debatidos establece reducción del 50% del salario en determinadas licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida y sostuvo que busca reducir costos empresariales vinculados a licencias prolongadas.

Debate legislativo y fechas tentativas

El tratamiento en Diputados enfrenta ajustes de agenda por feriados y regreso de legisladores a Buenos Aires. Las fechas probables oscilan entre la tercera y cuarta semana del mes.

En el oficialismo existe expectativa de aprobación. Sin embargo, bloques provinciales y sectores dialoguistas analizan cambios de último momento.

La CGT remite a los principios de progresividad y no regresión laboral impulsados por la Organización Internacional del Trabajo y reclama debate tripartito entre Estado, trabajadores y empleadores.