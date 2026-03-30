lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 15:21
País.

Reforma Laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

El fallo judicial se dictó tras un reclamo de la CGT y tiene carácter provisorio. Los cambios quedarán en suspenso hasta que se resuelva su constitucionalidad.

Por  Judith Girón
Reforma laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

Reforma laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

Lee además
La familia de la cantante rechazó las disculpas de Enzo Ferreira y pidió su renuncia.
País.

Un funcionario libertario en Tucumán generó polémica por agravios a Mercedes Sosa
Congreso de la Nación.
País.

El Gobierno apelará el fallo que suspendió artículos clave de la reforma laboral

La decisión, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente mientras se analiza el fondo del planteo, que busca determinar si los cambios introducidos en la normativa son compatibles con la Constitución Nacional .

Qué dice el fallo: "Un freno preventivo ante posibles daños"

El magistrado consideró que la aplicación inmediata de la reforma podría generar consecuencias difíciles de revertir en las relaciones laborales, por lo que resolvió mantener el “status quo” hasta que exista una sentencia definitiva. En ese sentido, se destacó el criterio de “peligro en la demora”, al entender que la implementación de los cambios podría afectar derechos individuales y colectivos de los trabajadores .

Además, el fallo remarca que no es necesario contar con una certeza absoluta sobre el derecho invocado para dictar una medida cautelar, sino que basta con una “apariencia razonable” que justifique una tutela preventiva.

Reforma Laboral: Que cuestiona la CGT

La central obrera presentó una acción declarativa contra el Estado nacional en representación de trabajadores de todo el país, al considerar que varios artículos de la reforma afectan derechos fundamentales como la protección del trabajo, la libertad sindical y las condiciones laborales.

image
Reforma laboral: suspenden m&aacute;s de 80 art&iacute;culos tras un fallo judicial

Reforma laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

  • Las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo
  • Los cambios en la regulación de la huelga
  • La representación sindical
  • Las condiciones de despido
  • La flexibilización de jornadas y la derogación de la ley de teletrabajo .

Según la CGT, estas modificaciones implican una reducción de derechos laborales y alteran el equilibrio en las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales .

Desde el Estado nacional se argumentó que la reforma busca fomentar el empleo formal, atraer inversiones y modernizar el sistema laboral. También se advirtió que suspender una ley sancionada por el Congreso podría afectar el interés público y el funcionamiento institucional.

Sin embargo, el juez sostuvo que el control de constitucionalidad es una función propia del Poder Judicial y que su intervención resulta necesaria para garantizar el respeto a la Constitución.

La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo, que seguirá su curso en la Justicia. Mientras tanto, la reforma laboral queda parcialmente paralizada y el debate sobre su impacto continúa abierto en el ámbito político, sindical y judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un funcionario libertario en Tucumán generó polémica por agravios a Mercedes Sosa

El Gobierno apelará el fallo que suspendió artículos clave de la reforma laboral

Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe: un alumno de 15 años mató a un compañero y hay 8 heridos

Escapadas a Mendoza: descubrí el pueblo junto al río con nombre curioso y lleno de naturaleza

Lo que se lee ahora
estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivio el asesinato en una escuela de santa fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel