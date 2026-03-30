La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional quedó en suspenso tras un fallo de la Justicia del Trabajo que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenó frenar la aplicación de más de 80 artículos de la ley 27.802.

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La decisión, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente mientras se analiza el fondo del planteo, que busca determinar si los cambios introducidos en la normativa son compatibles con la Constitución Nacional .

El magistrado consideró que la aplicación inmediata de la reforma podría generar consecuencias difíciles de revertir en las relaciones laborales, por lo que resolvió mantener el “status quo” hasta que exista una sentencia definitiva. En ese sentido, se destacó el criterio de “peligro en la demora”, al entender que la implementación de los cambios podría afectar derechos individuales y colectivos de los trabajadores .

Además, el fallo remarca que no es necesario contar con una certeza absoluta sobre el derecho invocado para dictar una medida cautelar, sino que basta con una “apariencia razonable” que justifique una tutela preventiva.

Reforma Laboral: Que cuestiona la CGT

La central obrera presentó una acción declarativa contra el Estado nacional en representación de trabajadores de todo el país, al considerar que varios artículos de la reforma afectan derechos fundamentales como la protección del trabajo, la libertad sindical y las condiciones laborales.

image Reforma laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

Las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Los cambios en la regulación de la huelga

La representación sindical

Las condiciones de despido

La flexibilización de jornadas y la derogación de la ley de teletrabajo .

Según la CGT, estas modificaciones implican una reducción de derechos laborales y alteran el equilibrio en las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales .

Desde el Estado nacional se argumentó que la reforma busca fomentar el empleo formal, atraer inversiones y modernizar el sistema laboral. También se advirtió que suspender una ley sancionada por el Congreso podría afectar el interés público y el funcionamiento institucional.

Sin embargo, el juez sostuvo que el control de constitucionalidad es una función propia del Poder Judicial y que su intervención resulta necesaria para garantizar el respeto a la Constitución.

La medida cautelar no resuelve el conflicto de fondo, que seguirá su curso en la Justicia. Mientras tanto, la reforma laboral queda parcialmente paralizada y el debate sobre su impacto continúa abierto en el ámbito político, sindical y judicial.