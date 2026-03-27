Reforma laboral: demoras en la reglamentación y algunos artículos aún no se pueden aplicar

Javier Milei.

El Gobierno Nacional no terminó aún de desarrollar el decreto reglamentario correspondiente a la Ley 27.802 sobre la Reforma Laboral, razón por la cual, hay artículos clave que aún no se pueden llevar adelante. Este es el caso de la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el procedimiento que facilitará la creación de sindicatos de empresa.

Según trascendió, el decreto reglamentario se está preparando en la Secretaría de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Desregulación, e incluso en el Ministerio de Economía, que tiene que reglamentar el FAL y lo relacionado con impuestos o rebajas impositivas.

Asimismo, la intención oficial sería “reglamentar lo mínimo posible porque las leyes laborales normalmente no se reglamentan mucho”.

El Senado aprobó la reforma laboral El Senado aprobó la reforma laboral Qué se sabe sobre la reglamentación de la Reforma Laboral: otros detalles En la Casa Rosada interpretan que algunos artículos de la flamante Ley 27.802, que se promulgó el 6 de marzo pasado, no requieren reglamentación, como ser:

La finalización de la ultraactividad de los convenios

La reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales

El tope del 2% para la cuotas solidarias En tanto, sí considerarían que hay otros puntos que exigen un desarrollo reglamentario para aplicarse. Otro de los artículos que aún no se pudo instrumentar es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que representa una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Luis Caputo y Javier Milei.

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