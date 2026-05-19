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19 de mayo de 2026 - 19:23
Jujuy.

Reprogramaron el Día de Goku en Jujuy: cuándo y dónde será el evento

La propuesta reunirá a fanáticos de Dragon Ball, familias y público en general con stands de comida, figuras, ropa y papelería.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Día de Gokú en el parque San Martín.

Día de Gokú en el parque San Martín.

El Día de Goku en Jujuy fue reprogramado para el 23 de mayo, desde las 15 horas, en el Multiespacio General Arias, donde fanáticos del anime podrán compartir una tarde dedicada a Dragon Ball, la cultura japonesa y distintas propuestas de entretenimiento.

La actividad busca reunir a seguidores de la reconocida serie, familias y público en general en una jornada abierta, pensada para disfrutar en comunidad y celebrar a uno de los personajes más populares del anime.

Día de Goku en Jujuy: nueva fecha y lugar

Tras la reprogramación, el encuentro quedó confirmado para el sábado 23 de mayo a partir de las 15 horas. La sede será el Multiespacio General Arias, en San Salvador de Jujuy.

La propuesta forma parte de una jornada vinculada a la cultura japonesa, el entretenimiento y el universo del anime. En ese marco, los asistentes podrán recorrer distintos espacios pensados especialmente para fanáticos de Dragon Ball y de otras expresiones relacionadas con este mundo.

Dia de Goku

Qué habrá en el evento

Durante la jornada habrá stands de comida, figuras, ropa y papelería, con opciones para quienes quieran comprar, recorrer o simplemente compartir una tarde diferente.

El evento apunta a generar un punto de encuentro para seguidores del anime en Jujuy, con una propuesta que combina cultura, comunidad y entretenimiento. También está pensado para familias y personas que quieran acercarse al mundo de Dragon Ball desde una actividad abierta.

Dragon Ball celebra 40 años

La convocatoria también se realiza en el marco de los 40 años de Dragon Ball, una de las series más reconocidas a nivel mundial y que marcó a varias generaciones.

Con esta actividad, Jujuy tendrá su propia celebración del Día de Goku, una fecha especial para fanáticos de la historia creada por Akira Toriyama y para quienes crecieron siguiendo las aventuras de Goku y sus amigos.

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa)
Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa)

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa)

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