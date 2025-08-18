River Plate vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tras un empate en la ida, el Millonario y Libertad definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 21:30 (hora Argentina).
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Matonte.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.