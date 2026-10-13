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13 de octubre de 2026 - 13:22
Ruta 66

Ruta 66: se entregó el conductor que atropelló a una pareja en moto y huyó

El conductor del automóvil se presentó ante la Policía tras escapar del choque en Ruta 66. Uno de los motociclistas recibió el alta y la mujer sigue internada.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

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El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 20.45, sobre el tramo norte-sur de la autopista, en inmediaciones del sector conocido como El Chatarrero.

Cómo ocurrió el accidente en Ruta 66

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre el siniestro vial. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, con varias heridas visibles. A pocos metros se encontraba un hombre que también presentaba lesiones. Ambos estaban siendo auxiliados por personas que transitaban por la zona.

De acuerdo con el testimonio de un testigo, las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta cuando una camioneta Renault Kangoo blanca se les cruzó en el camino y terminó chocándolas, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran sobre el pavimento.

El conductor se entregó y se conoció un dato sobre la Kangoo

La búsqueda del automovilista terminó el domingo al mediodía, cuando se presentó voluntariamente en una dependencia policial, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Además, se estableció que el conductor no era el propietario de la Renault Kangoo involucrada en el siniestro, sino que había alquilado el vehículo. Por su parte, el titular del utilitario también se presentó espontáneamente ante las autoridades y aportó la documentación que acredita su propiedad.

La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias del choque y las responsabilidades correspondientes.

Cómo siguen los motociclistas atropellados

En las últimas horas también se conocieron novedades sobre la recuperación de la pareja. Según informó a este medio el padre de uno de los motociclistas, el joven recibió el alta médica después de ser atendido en el hospital Pablo Soria y continúa recuperándose en su domicilio. La mujer, en cambio, permanece internada luego de haber sido sometida a una cirugía de urgencia pocas horas después del siniestro.

La intervención fue exitosa y, aunque se encuentra fuera de peligro, continúa bajo observación debido a la gravedad de las lesiones. No se descarta que necesite nuevas operaciones. El familiar manifestó que la evolución favorable de ambos llevó algo de tranquilidad a su entorno, mientras la familia permanece atenta al avance de la investigación judicial.

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