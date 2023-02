Salud.. 5 alimentos que creías saludables pero no lo son

A raíz de esto, en muchas ocasiones por intentar llegar a tener cuerpos "excelsos" padecen el efecto contrario, ya que la exigencia que se tiene puede llevar a sufrir trastornos de conducta alimenticia o enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. Esto es por la ausencia de un médico nutricional que pueda brindar un asesoramiento correcto, y la tendencia de las "dietas milagrosas” , las cuales no aportan nada bueno a la salud, y solo tienen de bueno la publicidad que logra engañar a quienes se cruzan con ella.

De acuerdo a lo indicado por los nutricionistas, lo primordial es, respecto a los alimentos, tener una ingesta balanceada y tener en cuenta siempre que sean productos de calidad. No obstante, la industria alimentaria muchas veces no acompaña la idea de tener una nutrición saludable, ya que, como todo negocio, tiene el objetivo de generar una venta.

Es por este motivo que se da lugar a un erróneo concepto sobre un producto que hace que las personas piensen que están ingiriendo de manera consciente y saludable, pero en realidad están consumiendo alimentos procesados y con significativas cantidades de aceite, azúcar, sal, entre otros ingredientes que en grandes proporciones pueden ser nocivas para la salud.

¿Qué alimentos parecen sanos pero no lo son?

Barritas de cereal

Seguramente, los cereales tratan de uno de los alimentos más consumidos por personas de todas las edades, así como son los mejores aliados de los deportistas.

Sin embargo, en base a lo expuesto en el Diario virtual Semana, la mayoría de estos productos son parecidas a las barras de dulce, porque cuentan con poca fibra y una gran cantidad de azúcar, grasa y calorías, razón por la que no son muy aconsejadas. Cabe destacar que es más sano si uno mismo se hace sus propias barras energéticas con avena, dátiles y frutos secos.

image.png

Jugo de frutas envasado

Más allá de que es verdad que comer frutas durante el día es muy importante para conseguir que nuestro organismo reciba los nutrientes que requiere, no es muy saludable consumirlas en versión de jugo, a raíz de su origen vegetal y su alta carga de antioxidantes, vitaminas y minerales.

image.png

Pero hay que decir que no se es consciente de que las bebidas envasadas en general no cuentan con una elevada calidad nutricional, porque carecen de fibra e incluso no contienen ningún porcentaje de fruta, de manera que son consideradas como agua azucarada con sabor artificial, indicaron en el medio.

Postres lácteos light

Por un largo tiempo, el concepto de alimentos light se vinculó a una dieta saludable, es decir, menos calorías, grasas saturadas y azúcar. Pero hay que decir que esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que la asociación light- saludable que se tiene en la cabeza es incorrecta, porque se calcula que tienen solo un 30% menos de calorías que la versión original del producto.

image.png

Galletas de arroz

Hace mucho se pusieron de moda, principalmente porque se trataba de un tipo de producto que son fáciles de trasladar. Muchas personas eligen comer estas antes que una fruta fresca, razón por la que podría presentarse una carencia nutricional.

A su vez, solo tienen el 80% de cereales, como arroz o maíz, sal y saborizantes, es decir, no nos mantienen saciados por un largo periodo de tiempo, por lo que puede provocar que al final durante el día comamos más.

Aderezos de ensalada

Mayoritariamente, cuando se va a comer a un restaurante y se pide una ensalada, estas suelen venir acompañadas de salsas cremosas que contienen mucha grasa.

image.png

Por más que sean muy ricos, si la idea es bajar un poco de peso y conservarse en buen estado de salud, es mejor esquivarlos. En su reemplazo, siempre se aconseja acompañarlo con limón y una pizca de sal o algún aderezo natural con aceite de oliva o yogurt.