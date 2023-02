Cuáles son los alimentos para consumir mientras estudiás. 

Como estudiante, debes tomar en cuenta varios factores que serán un gran determinante para ser un buen o mal estudiante. Estudiar y asistir a clases no es lo único que debes hacer, ya que también es primordial que lleves una alimentación balanceada. Hay ciertos alimentos para consumir mientras lo haces.

Si se trata de activar nuestras mentes, el aceite oleico omega-3 es perfecto para cumplir este objetivo. De hecho, este aceite tiene efectos comprobados en cuanto a la mejora en el proceso de aprendizaje.

Las anchoas contienen aceite oleico omega-3, el cual también lo podemos encontrar en otros alimentos como el salmón y truchas, así como en algunas semillas como la soya, y muchas más.

Beneficios Las anchoas contienen aceite oleico omega-3. Twitter

Las nueces tienen un gran parecido con el cerebro humano y por eso es rico en fósforo, lo que quiere decir que al igual que la zanahoria son grandes aliadas para mejorar tu rendimiento intelectual.

Además, contiene lecitina, un elemento que evita la pérdida de la memoria y vitamina B, una fuente de energía que evitará que tu atención decaiga, sobre todo cuando estés en época de exámenes y tenés mucho por estudiar.

La remolacha es un alimento muy sabroso, sobre todo cuando está acompañado en ensaladas con otros vegetales. Este bulbo, además de ser rico en azúcares, contiene un componente llamado monofosfato de uridina, que es de gran ayuda para mejorar nuestras habilidades cognitivas.

A muchas personas les sucede, que luego de comer sienten mucha pesadez, y también puede ser tu caso, y no por ello debes dejar de comer antes de estudiar. Lo ideal es comer arroz ya que nos aportan glucosa.

Las almendras son ricas en riboflavina y fenilalanina, las cuales estimulan las funciones neurológicas y permiten una mejor actividad cerebral.

El café es uno de los mejores aliados al momento de estudiar, más si el estudio es durante una jornada larga. El café nos ayuda a evitar el cansancio por ser un estimulante, que además ayuda a mejorar la memoria y a tener un mayor nivel de concentración.

El té verde puede ser tan beneficioso como el café, debido a que contiene antioxidantes que ayudan al mejoramiento de la actividad cerebral.

Las mejores técnicas para concentrarse al estudiar

Planifícate. Lo importante es que el tiempo que vos tengas, poco o mucho, lo aproveches. Escribe tu planificación e intenta cumplirla a rajatabla. Anota al lado de tu planificación, el tiempo real que utilizaste en la ejecución de la tarea planificada.

El desorden dificulta la concentración, a mayor orden, mayor concentración. Generalmente el orden externo nos indica cómo está nuestro interior. Cuando te pongas a estudiar, ordena la mesa de estudio y tené a mano todo lo que vayas a necesitar.

Hacé descansos de cinco o diez minutos tras cada periodo de estudio. Si estás estudiando con un buen nivel de concentración, no rompas el estudio porque lleves 40 minutos, no pasa nada porque luego hagas un descanso más largo.

Desconectá el celular. Si vos no respetas tu tiempo de estudio no esperes que los demás lo hagan. Cuando termines tu sesión de estudio, contesta a todas las llamadas o Whatsapp recibidos e indica que estabas estudiando. Poco a poco tu círculo cercano se acostumbrará a no llamarte en esos momentos.

Intercala el estudio de temas de diferente dificultad, así conseguirás activar la atención. Por ejemplo intercala el estudio de temas de legislación con temas propios de tu especialidad, así cuando la atención disminuya, tras un descanso conseguiremos activarla de nuevo cambiando de actividad.