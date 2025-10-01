miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 11:53
Efemérides.

El "mes rosa" por el cáncer de mama: el motivo por el que se conmemora y qué hay que saber

Comienza el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, con información clave para aprovecharlo en prevención y educación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El “mes rosa” por el cáncer de mama: por qué se conmemora y qué necesitamos saber.

El “mes rosa” por el cáncer de mama: por qué se conmemora y qué necesitamos saber.

Cada octubre, la atención se centra en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Durante este mes, diversas campañas buscan informar, educar y concientizar sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el apoyo a quienes atraviesan esta enfermedad.

Lee además
Cáncer de riñón.
Salud.

Cáncer de riñón: qué es, cómo prevenirlo y cuántos jujeños esperan un trasplante
Hay más de 15.900 casos anuales en Argentina.
Salud.

Prevenir para vivir: la clave de los estudios en la lucha contra el Cáncer de Colon

Cómo nació la iniciativa.

Origen de la iniciativa

La campaña se originó en 1985, fruto de la colaboración entre la American Cancer Society y la división farmacéutica de Imperial Chemical Industries, una compañía británica responsable de la producción de tamoxifeno, un fármaco antiestrógeno utilizado para tratar y prevenir ciertos tipos de cáncer de mama tanto en mujeres como en hombres.

Una figura clave en la difusión de la causa fue Betty Ford, sobreviviente de cáncer de mama y ex primera dama de Estados Unidos. Con inteligencia y convicción, aprovechó su posición para aumentar la conciencia pública sobre la enfermedad.

Comienza el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Qué es el cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres y constituye una de las principales causas de mortalidad por cáncer en ellas. Durante este mes se ponen en valor tres aspectos fundamentales para su prevención: la detección precoz, un tratamiento adaptado a cada paciente y un acompañamiento integral.

El símbolo del lazo rosa

El lazo rosa se convirtió en el emblema más representativo de la concientización sobre el cáncer de mama. Su primera aparición significativa fue en 1991, durante la carrera Race for the Cure en Nueva York, cuando se entregó a los participantes y a sobrevivientes de la enfermedad.

Comienza el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

En 1992, el símbolo ganó aún más difusión gracias a la colaboración entre Alexandra Penney, editora de la revista SELF, y Evelyn Lauder, vicepresidenta de Estée Lauder y sobreviviente de cáncer de mama. Juntas contribuyeron a popularizar el lazo al distribuir más de un millón y medio de cintas, acompañando la publicación de la revista dedicada al Mes de Concientización.

Pinkwashing: no dejemos de lado lo importante

Conocido como “pinkwashing” o “lavado rosa”, este término hace referencia a la práctica de algunas compañías de utilizar el lazo rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, como una herramienta de marketing y promoción para impulsar la venta de sus productos.

La estrategia resulta controvertida e incluso ofensiva, ya que en ciertos casos los artículos promocionados con este símbolo podrían incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Más allá de este punto, también existe un debate sobre la forma en que se celebra este mes.

Por qué se conmemora y qué necesitamos saber.

Para muchas personas diagnosticadas, la celebración puede sentirse como una puesta en escena superficial, ya que el ambiente festivo y los productos promocionados en tono rosa desvían la atención de la verdadera necesidad de profundizar en la comprensión del cáncer de mama y fomentar la investigación.

Sumado a esto, el optimismo que rodea al Mes Rosa a menudo parece desconectado de la experiencia real de quienes enfrentan la enfermedad. Algunos pacientes se sienten abrumados y cuestionan afirmaciones como “si lo detectas a tiempo, estarás bien”, ya que consideran que no reflejan completamente la complejidad y los riesgos asociados.

Los hombres también

Aunque el cáncer de mama afecta principalmente a mujeres, también puede presentarse en hombres, representando aproximadamente el 1% de todos los casos.

Comienza el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama y hay ciertos datos que son necesarios.

De acuerdo con la American Cancer Society (ACS), se calcula que en Estados Unidos alrededor de 2.800 hombres recibirán un diagnóstico de esta enfermedad, y 510 perderán la vida a causa de ella. En términos porcentuales, los hombres constituyen solo el 1% de los casos y de los fallecimientos por cáncer de mama.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cáncer de riñón: qué es, cómo prevenirlo y cuántos jujeños esperan un trasplante

Prevenir para vivir: la clave de los estudios en la lucha contra el Cáncer de Colon

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel y seguirá bajo control médico en Brasilia

Daniela Celis brindó un nuevo mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Continúa sin..."

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Lo que se lee ahora
Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina.
Sigue internado.

Daniela Celis brindó un nuevo mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Continúa sin..."

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel