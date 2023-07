Silvina Luna salió de terapia intensiva

image.png

Esta noticia fue revelada el día de hoy por Ángel De Brito durante su programa en América TV, espacio en el cual suele informar sobre la situación de salud de la modelo de manera regular. “Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. No quiere decir que esté muchísimo mejor. No quiero generar falsas expectativas”, expresó el conductor de LAM.