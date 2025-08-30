Seattle Sounders e Inter Miami, último duelo por el título

Seattle y Miami definirán mañana al campeón de la Leagues Cup. El partido está programado para las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Lumen Field.

Seattle Sounders superó a LA Galaxy y llegó a la final

Orlando y LA Galaxy se disputan el tercer puesto

En un espectáculo imperdible, Seattle y Miami darán todo para alzarse con la copa en la definición de la Leagues Cup.

