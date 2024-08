Bloqueo a su novia de todas las redes y ella le envió dinero para seguir hablando

A pesar de sus esfuerzos, la joven no recibió ninguna respuesta . Su estrategia alcanzó un punto culminante con una transferencia de $10 , en la cual expresó su sorpresa por haber sido bloqueada incluso en TikTok , cuestionando el cariño que su exnovio le había mostrado anteriormente. “¿Hasta de TikTok me bloqueás? ¿No era que me amabas?”.

El video compartido por Alejo provocó una avalancha de comentarios y respuestas. Mientras que algunos espectadores le aconsejaban desbloquear a la joven, otros se tomaron la situación con ironía, sugiriéndole que esperara un poco más para seguir acumulando dinero.

Este fenómeno no es único en el entorno actual de las redes sociales, donde se puede notar una utilización creativa y, en ocasiones, desesperada de estas plataformas para abordar problemas personales. En este caso, el recurso de utilizar transferencias bancarias no solo muestra una manera innovadora de eludir el bloqueo en las redes sociales convencionales, sino que también resalta las complejas dinámicas de las relaciones en la era digital.

Una impactante y desesperada acción de una joven para atraer la atención de su exnovio se hizo viral en TikTok.

El trasfondo de estas acciones es relevante, ya que ilustra cómo las redes sociales pueden influir de manera profunda en las relaciones interpersonales. La función de bloquear a una persona puede ser una herramienta efectiva para interrumpir la comunicación, pero también puede desencadenar reacciones intensas, como la mostrada en el video viral.

Tras recibir el bloqueo, la joven le envió dinero a su cuenta

Alejo, conocido en TikTok como @alejoberon200, publicó capturas de pantalla de la insólita secuencia.

La propagación viral de este tipo de contenido en plataformas como TikTok subraya cómo las experiencias personales pueden captar la atención de un gran número de personas, transformándose en temas de discusión y provocando una variedad de opiniones y recomendaciones entre los usuarios.

A pesar de estos intentos, la joven no obtuvo respuesta.

“No la desbloquees hasta que juntes 50k y te vas al baile amigo, haceme caso”, “Yo a mi ex un día le pasé 60 mil, me desbloqueó, no nos vimos y después me lo crucé en un bar”, “Dijo: ‘antes de que sea tarde’, refiriéndose a que se queda sin plata”, “¿Si le agrega unos ceros más le das chance o no?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

