En este contexto, José Voytenco contó que los dirigentes gremiales no pudieron establecer contacto con el exjugador de la Selección argentina.

Los graves detalles que complican a Gabriel Batistuta

La UATRE tomó cartas en el asunto y fue la asociación que llevó a cabo la denuncia, y hoy su secretario general expresó varios detalles muy graves: “Estaban en condiciones deplorables. Hemos encontrado situaciones de explotación, en condiciones infrahumanas, sin agua ni comida. Parece que estamos detenidos en el tiempo”, manifestó ante los micrófonos.

Además, contó como era la situación en la que vivían los siete trabajadores:“Vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de ocho horas establecidas. No se les pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tienen una discapacidad”.

El secretario general también afirmó que las pagas, las cuales se daban en negro, no eran las adecuadas ni se ajustaban a la inflación. También destacó que como no estaban dadas las condiciones, habían situaciones de trabajo infantil.

El campo se ubica en Reconquista, provincia de Santa Fe. Dicho terreno cuenta con 126 mil hectáreas, una enorme casa, una pileta y canchas de voley, de fútbol y de golf. En varias oportunidades el ex jugador compartió fotos del imponente campo en el cual habrían personas trabajando en situaciones deplorables.