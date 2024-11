El increíble truco casero para abrir una lata sin abrelatas

¿No tienes a mano un abrelatas? ¿Te olvidaste de llevarlo a tu picnic ? No tienes que alterar tus planes ni el menú para disfrutar de una excelente comida al aire libre. Con este consejo, aprenderás a abrir una lata usando solo una cuchara. Si sos un apasionado de la cocina y prefieres evitar complicaciones , siempre es útil tener una alternativa.

Imagina que mientras preparas la comida no encuentras el abrelatas o te encuentras en un lugar donde no tienes uno disponible. ¿Qué hacer en este caso? La solución es fácil: no te preocupes y sigue con tu receta. Con este sencillo truco, podrás abrir una lata en menos de un minuto usando solo una cuchara.