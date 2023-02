Horóscopo: ¿Cómo demuestra afecto cada signo?

Aquí hay una lista signo por signo de cómo cada uno de los signos del zodíaco muestra afecto en las pequeñas cosas que hacen, no en los grandes gestos.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Para mostrarte que les importa, un Aries se burlará de ti hasta que se vuelva molesto. También se les conoce como "abrazos fantásticos, por lo que abrazarlos es otra forma común de mostrar afecto. Una forma sorprendente en la que Aries muestra afecto es peleando, no una pelea física, sino un divertido debate. Les encanta bromear.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los tauro se tratan de regalos increíblemente pensados. También muestran afecto preparándote una comida deliciosa y compartiéndola contigo. Cuando alguien te está escuchando de verdad, ¿Sabes que le importa? Eso es un Tauro, están fascinados por lo que tienes que decir.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Si un Géminis siempre está tratando de hacerte reír o comprobar si te estás riendo para que él también pueda reír, entonces esa es su forma de mostrar afecto. También les gusta compartir sus geniales ideas y constantemente te tocan las manos, los brazos e incluso el cabello. Les gusta tener una conexión física (aunque platónica) además de emocional.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los cánceres te darán un cumplido aleatorio sin indicaciones que te hará sentir increíble. Mientras hablan de lo que sucedió hoy en el trabajo, te prepararán un bocadillo creativo y delicioso, como un bizcocho de manzana y caramelo para mostrarte que les importa. Además, siempre se aseguran de tener cosas que te gustan en su casa, en caso de que vengas de visita.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Mientras que los Cáncer dan cumplidos al azar, los Leo los exageran. Les gustan las cosas grandes y llamativas, y eso va con la demostración de que les importa. Te harán cosquillas hasta que no puedas soportarlo más. ¿Cuál es una señal importante de que un Leo siente debilidad por ti? Hacen tiempo para ti. Los Leos son muy activos y, a menudo, están bien reservados, por lo que si su horario está abierto para almorzar o tomar un café contigo, realmente les importa.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

¿Recuerdas que te pareció un poco extraño que tu amigo Virgo ordenara alfabéticamente tus especias y ordenara tus libros por altura? Bueno, así es como los Virgo muestran cariño: se organizan para ti.

También son increíblemente dulces y te sostendrán de la mano cuando necesites apoyo en el médico o cuando mires una película de terror.

Los Virgo también son grandes partícipes y están perfectamente felices de compartir la mitad lo que comen contigo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Los Libra son personas bastante agradables, y para las personas que les importan son muy agradables. Lo más probable es que se le ocurra un apodo como una forma de mostrar su afecto.

Como les gusta un poco de autoridad, pueden mostrar su afecto envolviéndote con sus brazos en un gran abrazo por detrás.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si bien un Escorpio no te mirará directamente, te observará con atención, no de una manera espeluznante , sino de una manera en la que puedes decir que te encuentran muy interesante. Si se preocupan por ti, compartirán cosas que no le dirán a cualquiera.

Cuando parezca que las cosas se están poniendo demasiado intensas, un Escorpio te guiñará un ojo para romper la tensión. Son apasionados pero aún tienen un gran sentido del humor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Si un Sagitario te invita a viajar con él, eso equivale a gritar: "Realmente me gustas". Los Sagitario expresan su afecto llamándote casi todos los días y dándote interminables masajes en la espalda. Ellos escuchan tus diatribas sobre los amigos y compañeros de trabajo que te molestan, y después te ofrecerá un asesoramiento perspicaz. Los Sagitario te respaldan en más de un sentido.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los capricornianos aflojarán su reserva normal y se tomarán la molestia de tener ciertas consideraciones con las personas que les importan. Ellos recordarán lo que te gusta de tu restaurante favorito y te lo llevarán a casa. Ellos muestran su afecto con la reflexión y consideración. También te tomarán fotos cuando menos te lo esperes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

No estarás a oscuras si un Acuario se preocupa por ti. Te lo mostrarán todo el tiempo plantando besos en toda tu cara, enviando interminables mensajes de texto y notas lindas, cálidos abrazos y, a veces, construirá algo completamente útil y funcional y te lo dejará instalado y listo para usar.

El ingenio de acuario es realmente extraordinario en ese sentido.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Cuando un Piscis se preocupa por ti, obtendrás su sonrisa brillante con toda su fuerza durante todo el día. Se reirán de tus bromas y te empujarán en broma cuando digas algo extra divertido. ¿Otra forma de demostrar que significas algo importante para ellos? Un Piscis creará algo artístico para ti. Podría ser una pintura, algún tipo de artesanía o un regalo ingeniosamente envuelto.