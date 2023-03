Según el horóscopo hay signos del zodíaco que lamentablemente tienen más conectada su energía con lo peor y no pueden equilibrar con lo mejor que tienen. Es un trabajo poder llegar a un término medio entre lo bueno y lo malo de cada personalidad, pero no es imposible.

Tauro: Testarudez

Cuando un tauro establece las reglas del juego, o toma una, y cuando él tiene la palabra puede que el otro se rinda. A tauro le gusta pensar en su lealtad y compromiso como un atributo positivo, pero la ciega terquedad con la que insiste en hacer las cosas se convierte en un vicio hostil y poco atractivo a largo plazo.

Géminis: Doble riesgo

Si tu mejor amigo es géminis, piénsalo bien. Te vas a encariñar mientras habla a tus espaldas. Obviamente no todo el mundo es así, ya que puede que sea el mejor compañero del mundo, pero esconderá siempre un lado oscuro.

Cáncer: Decepción

Cuando cáncer hace un trato, siempre hay un motivo oculto o un engaño detrás de él. No hace nada por hacer, y le encanta salir adelante. También es capaz de pedir prestado algo a un amigo sin intención de devolverlo. Pero eso no es robar si el amigo se lo prestó, ¿verdad?

Leo: Narcisismo

Para él, la crítica es sinónimo de celos. Por ello, insistirá en que es humilde, y terminará por creérselo. Acostumbrado a ser y sentirse el centro del universo, mejor no estar cerca cuando no se le trata como a un VIP.

Virgo: Rigidez

Cuando un virgo hace trampas en un juego de mesa, interpretará las reglas con detalle para justificarse. Del mismo modo, si un virgo es infiel a su pareja detrás habrá un razonamiento hecho para enfatizar lo perfectamente lógico y aceptable era ese comportamiento. Los virgo son la razón por la que existen los contratos y por la que se deben firmar y ejecutar.

Libra: Pereza

¿El avión sale pronto? Pues libra se está preparando ahora. ¿Quieres empezar a trabajar en ese proyecto la próxima semana? Si tu compañero de trabajo es libra, mejor le decimos que era para ayer. Es probable que la mayoría de las personas nacidas con este signo sigan todavía en la cama.

Escorpio: Lujuria

Un escorpio suele salir a buscar aventuras de una noche, para cumplir con su objetivo en el asiento trasero del coche si la casa está a más de diez minutos de distancia. Solo tiene hambre de sexo, olvídate de las historias de cuento. Pero tendrás buen sexo, eso sí.

Sagitario: Inestabilidad

Sagitario es tan bueno como inestable. Nunca está satisfecho con lo que hace o logra, y arrastra a los que le rodean a su inseguridad, gracias a razonar constantemente por qué no lo tienen todo todavía.

Capricornio: Ambición temeraria

Capricornio es un signo del zodíaco que siempre aspira a llegar a la cima, sin importar lo que haga. Y, para ello, suele no ser sincero en las relaciones, que siempre esconden un motivo oculto. Como dice el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos todavía más. Y capricornio lo pone en práctica al pie de la letra.

Acuario: Ligereza

Su definición de amor puede no ser muy profunda. El compromiso de acuario siempre es verbal, pero casi nunca emocional. Su desapego salva de los enredos. A la primera señal de problemas a la vista, se va, convencido de que ha construido algo junto a su compañero, que su historia ha significado algo. El ex de acuario se da cuenta demasiado tarde de que lo único que habían construido juntos no era nada en realidad.

Piscis: Exceso de imaginación

A piscis le gusta conectarse con otras realidades. Esto sucede a través de una imaginación galopante y una profunda comprensión de los mundos más allá del nuestro. Una pasión que se desarrolla durante la adolescencia y que se prolonga hasta la edad adulta, a través de estudios profundos y meditaciones que lo transportan a realidades etéreas, a lo más desconocido. En la superficie puede parecer algo bueno, pero tienes que tratar con alguien que siempre tiene la cabeza en las nubes.