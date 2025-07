La nena que se hizo viral por querer invitar a Manuel Belgrano a su casa

Guillermina le pidió a su papá Alvaro invitar a Manuel Belgrano a su casa.

"Quiero invitar a Manuel Belgrano a mi casa", el comentario viral de la nena

Sin titubear, la nena revelaba lo que la tenía preocupada: “Quiero invitar a Manuel Belgrano a mi casa”. Su padre, sorprendido, le explicó que Belgrano, héroe nacional y creador de la bandera argentina, vivió hace mucho tiempo y que ya no era posible conocerlo, pero eso no convenció a la pequeña. Su determinación y la forma clara en que decía “No, a mí me gusta Manuel Belgrano” hicieron sonreír a su papá y conmovieron a miles.