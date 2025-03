Una nena creyó hablar con Jesucristo y su mensaje fue viral

"No me puedo creer que mi madre tenga tu número", dijo la nena

El mensaje que envió la niña fue corto, pero rebosante de sentimiento: “Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número... y eso que has muerto”, dijo con asombro. Posteriormente, con una mezcla de respeto y veneración, añadió: “Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión”.