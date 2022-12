Astrología. . Mercurio Retrógrado: ¿Qué hacer y no hacer en este tránsito?

Debes tener muchísimo cuidado con todo tu trabajo y comunicación . Toma particular precaución con la información que almacenas en tu computadora, porque de la nada puede borrarse, desformatear o perderse.

Es mejor que almacenes todo tu trabajo o info importante que tengas en tus aparatos y que no quieras perder (proyectos, fotos, videos, etc.) en alguna memoria o disco duro externo, o en el 'cloud', para que esté siempre respaldado.

Fíjate muy bien a la hora de enviar un mensaje o correo. Revisa no sólo que esté bien escrito, que no suenes grosero o intimidante, pero también, ¡que se lo estás enviando a la persona correcta! No creerás la cantidad de vergüenzas que pasa la gente en este sentido.

No tomes decisiones importantes durante este periodo. Toma estas semanas mejor para sentarte a analizar cuáles son tus mejores opciones, cuál sería el mejor camino a elegir y recopilar todo lo posible para que, una vez que acabe el ciclo, decidas hacer lo que tenías pensado.

Dentro de esto está relacionado que no emprendas un nuevo negocio o proyecto, o que decidas invertir en algo importante. No queremos ser supersticiosos o decir que lo arruinaras todo, pero más vale ser precavido y espérate a que termine el ciclo para embarcarte en una misión nueva.

También si vas a salir de viaje, sea de vacaciones o negocios, puede que haya retrasos, cancelaciones o problemas con tu medio de transporte. No te desesperes y llega temprano - así como tu música o un buen libro para pasar el extra tiempo de espera.

Qué hacer durante Mercurio retrógrado

El movimiento retrógrado de un planeta como Mercurio es una invitación a que te detengas y tomes un respiro. Toma un tiempo para ti mismo. Respira profundo y relájate. Haz algo por ti, por cuidarte o consentirse este mes.

Descansa, medita, no te estreses de más, porque no te ayudará en nada. Es un gran tiempo para detenerte y pensar cuál es la mejor forma de actuar ante cualquier reto que se te presente.

Eso es quizá lo más básico ante algo como Mercurio retrógrado. Vas a estar bien. Es un recordatorio nada más de que a veces hay que pararnos, ver a nuestro alrededor y analizar qué pasa para entonces hacer una estrategia a seguir en nuestra vida.

Por eso, una etapa como Mercurio retrógrado es ideal para replantearte tus metas y objetivos. Saca esos viejos proyectos que tienes en mente y planifica - no empieces nada ahorita. Tan sólo piensa, analiza qué hacer y cuando acabe el ciclo, tendrás un renovado estado mental para emprender algo nuevo y enriquecedor.