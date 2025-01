¿Para qué sirve ponerle sal al detergente?

La sal se incorpora cuando se considera necesario, para optimizar el rendimiento del detergente y lograr un lavado más eficiente, particularmente en zonas con agua dura. No obstante, no siempre es imprescindible. En regiones con agua blanda, la sal no suele ser requerida, ya que el agua carece de minerales suficientes que puedan afectar el rendimiento del detergente.