Antes del 7 de marzo la gran pregunta que probablemente te hacías era qué dirección tomar, cuál era tu vocación o tu propósito, cuál la aventura de tu vida. Pero en el 2023 ya no vas a hacerte preguntas, sino que vas a concentrarte en alcanzar la cima de tu éxito. Ascender será trabajoso, agotador, aunque el gran premio te espera si no bajás los brazos.

La etapa llega con alguna ruptura en el delicado equilibrio afectivo. Las sociedades se cuestionan, la pareja se cuestiona, te animás a explorar en tu psiquis con precisión de cirujano y deshacerte de todo lo que ya no te nutre. Esa es una buena comparación: lo que nutre. En los vínculos dejás de consumir comida chatarra y vas por amor del bueno, por el puro amos.

Antes del 7 de marzo es probable que los problemas de trabajo o de salud ocupasen casi todo tu tiempo y tu energía. Después del 7 de marzo y gracias al tránsito severo pero realista de Saturno vas a preguntarte ¿A quién quiero conmigo? ¿Qué debe tener, cómo debe ser quien me complemente? Tema socios y tema pareja son el centro de tu próxima misión.

ESCORPIO: MISIÓN EXPRESIÓN

Antes del 7 de marzo vas a desprenderte un poco de la familia o de tu grupo protector de pertenencia para iniciar una aventura de autoconocimiento diferente ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me inspira? ¿Cuál es el rasgo que me hace única, que define mi identidad? Vas a romper el cascarón para afirmar ¡aquí estoy yo!