Se cansó de esperar que tapen un bache y su estrategia para que lo solucionen fue viral

Un británico colocó piernas falsas en un imponente bache de Haverhill Road.

Según lo informado por As It Happens, Coxall recibió la colaboración de su esposa e hijos para realizar su inusual iniciativa. En conjunto, crearon las piernas con trozos de madera, ropa usada y retazos de tela. “Perforamos un poco de madera para las piernas. Encontramos un par de jeans viejos que íbamos a donar a una tienda benéfica. Los rellenamos con algunos trapos y luego atornillamos un par de sus zapatos viejos encima”, explicó Coxall al medio.