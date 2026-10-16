viernes 16 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 11:15
Sociedad.

Súper Niño: por qué recomiendan ventilar la casa durante la lluvia

La llamada “regla de los diez minutos” propone abrir las ventanas brevemente para renovar el aire, reducir la humedad y cuidar la casa durante el "Súper Niño".

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Súper Niño y la regla de los diez minutos.

"Súper Niño" y la regla de los diez minutos.

En un contexto marcado por los efectos del “Súper Niño ”, que afecta a diversas zonas de la Argentina, las primeras lluvias suelen activar una rutina conocida dentro de las viviendas: retirar las prendas que quedaron colgadas al aire libre y cerrar las ventanas para evitar que la humedad provoque daños en los pisos y en los marcos de estas últimas.

Lee además
Alerta en Misiones por la crecida del río Paraná.
País.

El Niño: crece el río Paraná en Misiones y el agua avanza sobre la costanera de Puerto Piray
El impacto de El Niño en el Litoral.
País.

El Niño agrava la situación en el Litoral: crecen los ríos y hay rutas cortadas

No obstante, conservar la casa cerrada por completo durante una tormenta puede terminar perjudicando tanto el estado de la propiedad como las condiciones del aire en los ambientes. Ante esta situación, especialistas aconsejan aplicar la llamada “regla de los diez minutos”, un método sencillo de ventilación cruzada que permite renovar el aire del interior y aprovechar el efecto de limpieza que producen las precipitaciones.

Cerrar herméticamente la casa cada vez que se desata una tormenta es una práctica habitual que favorece la retención de vapor de agua en los ambientes, sobre todo en espacios que se utilizan con frecuencia, como la cocina y el baño.

Si el aire permanece durante muchas horas sin circular ni renovarse, la humedad acumulada genera condiciones propicias para que proliferen el moho y los hongos en distintos sectores de la vivienda, entre ellos los techos, los rincones y el interior de los placares.

Con el paso del tiempo, la falta de ventilación sostenida puede ocasionar daños en distintos componentes de la casa: la pintura comienza a deteriorarse, los revestimientos presentan fisuras y los muebles de madera sufren un desgaste cada vez mayor.

La lluvia como purificador natural de la atmósfera doméstica

Aunque muchas veces se asocia la lluvia exclusivamente con posibles filtraciones y daños materiales, las precipitaciones también desempeñan una función importante en la limpieza natural de la atmósfera.

A medida que las gotas atraviesan el aire, contribuyen a eliminar el polvo, el polen y buena parte de los agentes contaminantes que quedan en suspensión en el exterior. Por eso, abrir las ventanas durante un período breve y controlado mientras llueve permite renovar el aire de los ambientes y reducir esa sensación de encierro y pesadez que suele acumularse en los espacios cerrados.

Cuando el aire del exterior contiene menos humedad que la acumulada dentro de la vivienda, ventilar durante unos minutos favorece la regulación de las condiciones ambientales y ayuda a eliminar el exceso de condensación.

Además de contribuir a renovar el aire, esta práctica permite disfrutar de otro efecto agradable de la lluvia: el perfume a tierra húmeda, conocido como petricor, que aporta una sensación de frescura y bienestar a los ambientes de la casa.

Cómo aplicar la regla de los diez minutos sin dañar la casa

Para evitar que el agua ingrese a la vivienda y dañe elementos como las alfombras, los marcos de las ventanas o los muebles, los expertos advierten que no es necesario mantener las ventanas abiertas de par en par mientras se desarrolla una lluvia intensa.

En cambio, recomiendan recurrir a la denominada ventilación cruzada rápida, que consiste en abrir por completo dos ventanas o accesos situados en lados opuestos de la casa durante un lapso de entre cinco y diez minutos. De esta manera, se genera una corriente que permite renovar el aire interior en poco tiempo.

Para realizar esta práctica sin exponerse a riesgos, lo ideal es ventilar durante las lloviznas suaves o en los períodos de calma que se producen entre episodios de mal tiempo más severos.

En cambio, los especialistas recomiendan mantener todas las ventanas cerradas si hay actividad eléctrica intensa, vientos con ráfagas muy fuertes o precipitaciones abundantes que puedan representar un peligro.

Incorporar esta costumbre permite renovar el aire de los ambientes y conservarlos más frescos, al tiempo que ayuda a controlar la acumulación de humedad dentro del hogar, aun durante los días más lluviosos y nublados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño: crece el río Paraná en Misiones y el agua avanza sobre la costanera de Puerto Piray

El Niño agrava la situación en el Litoral: crecen los ríos y hay rutas cortadas

Preocupación por El Niño en Corrientes: vecinos esperan una crecida histórica del río Paraná

El truco casero mantener el tomate fresco por más tiempo afuera de la heladera

El Quini 6 tuvo dos nuevos jugadores millonarios: repartió más de $5.300 millones entre ambos

Las más leídas

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistraturade Jujuy
Jujuy.

Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

Cada cuánto hay que lavar la toalla de manos y qué cuidados tener
Salud.

Cada cuánto hay que lavar las toallas de manos y qué cuidados tener

Desarticularon una red internacional de abuso sexualinfantil con operativos en Jujuy (Imagen generada con IA)
Policiales.

Desarticularon una red internacional de abuso sexual infantil en 17 países con operativos en Jujuy

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Legislatura: Diputados Provinciales interpelaron al Ministro de Turismo por diferentes temas de su cartera video
Jujuy.

Legislatura: Diputados Provinciales interpelaron al Ministro de Turismo por diferentes temas de su cartera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel