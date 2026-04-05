Sporting Cristal vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Cerro Porteño visita a Sporting Cristal en el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Libertadores.
Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores
Sporting Cristal recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Carabobo.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Cerro Porteño se impuso por 0 a 1.
Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 2: vs Palmeiras: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 3: vs Junior: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cerro Porteño en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo F - Fecha 2: vs Junior: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 3: vs Palmeiras: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 4: vs Junior: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 5: vs Palmeiras: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Cerro Porteño, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.