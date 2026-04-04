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4 de abril de 2026 - 11:14
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para la provincia: cuándo y qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por tormentas para diferentes zonas de Jujuy durante las próximas horas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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En tanto, la región de la Puna de Susques también presenta condiciones a tener en cuenta, aunque con menor intensidad en comparación con otras áreas.

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Cuándo se esperan las tormentas

Según el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad se intensificarán hacia el lunes 6 de abril, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se prevén tormentas fuertes con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar entre el 40% y el 70%.

Para el sábado y domingo, en tanto, se anticipa tiempo mayormente estable, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

Características del alerta amarilla

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Pronóstico extendido en la capital jujeña

En San Salvador de Jujuy, el fin de semana se presentará con temperaturas agradables, con máximas que rondarán entre los 23°C y 27°C. Sin embargo, hacia el lunes se espera un desmejoramiento de las condiciones, en línea con la alerta vigente.

Recomendaciones a la población

Desde el organismo nacional recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y tomar precauciones ante posibles anegamientos o crecidas repentinas.

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