Sudáfrica: cerca de 30 muertos y varios heridos en tiroteos en Gauteng y Ciudad del Cabo

Tiroteo en Sudáfrica

Sudáfrica afronta una nueva jornada marcada por la violencia armada después de que al menos cerca de 30 personas murieran y otras 26 resultaran heridas en dos tiroteos registrados con pocas horas de diferencia en Wedela y Lwandle. La Policía mantiene operativos para localizar a los responsables y, por el momento, no se han comunicado detenciones.

El ataque más mortífero ocurrió en Wedela, en la provincia de Gauteng, donde 17 personas murieron y otras 15 sufrieron heridas de bala en una taberna. Según la información policial, alrededor de ocho hombres armados abrieron fuego contra personas que se encontraban fuera del establecimiento y posteriormente entraron en el local y continuaron disparando.

Tiroteo en Sudáfrica Vehículos incendiados Los atacantes habrían utilizado fusiles AK-47 y pistolas. Durante el asalto, algunos clientes fueron registrados y despojados de sus teléfonos móviles antes de que los sospechosos escaparan en dos vehículos. La Policía también informó de que otros dos vehículos fueron incendiados durante el incidente.

Las autoridades de Gauteng han desplegado detectives y unidades especializadas para identificar y localizar a los ocho sospechosos. La investigación incluye 17 casos de asesinato, 15 de intento de asesinato y dos relacionados con daños a la propiedad. El móvil del ataque continúa sin esclarecerse.

Segundo tiroteo deja diez muertos cerca de Ciudad del Cabo Horas después, otro ataque armado dejó diez muertos y once heridos en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. Cinco víctimas murieron en el lugar y otras cinco fallecieron posteriormente tras ser trasladadas a centros sanitarios. La Policía también busca a los responsables de este segundo tiroteo. Los dos ataques se producen pocos días después de que otras once personas murieran durante un tiroteo en una fiesta celebrada en una vivienda próxima a Durban.

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