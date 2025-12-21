Tiroteo en Sudáfrica: investigan un ataque en un bar que dejó al menos 9 muertos y 10 heridos

Un tiroteo masivo ocurrido en la madrugada de este domingo 21 de diciembre en un bar de la localidad de Bekkersdal, al oeste de Johannesburgo (Sudáfrica), dejó al menos 9 personas fallecidas y 10 heridas, según informaron las autoridades locales. El hecho se produjo poco antes de la 1 de la mañana en la taberna KwaNoxolo, donde un grupo de hombres armados abrió fuego contra los clientes sin una provocación inmediata aparente.

De acuerdo con la Policía Sudafricana (SAPS), alrededor de 12 sospechosos participaron del ataque, arribando al lugar en dos vehículos, una camioneta blanca y un sedán plateado, antes de comenzar los disparos. Algunos de los agresores portaban pistolas y al menos uno llevaba un rifle de asalto AK-47, detallaron las autoridades.

image Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos “Entraron a la taberna y dispararon al azar contra los clientes”, declaró el subcomisario provincial Fred Kekana en una conferencia televisiva, señalando que varias de las víctimas fueron alcanzadas incluso cuando intentaban huir del lugar. Entre los fallecidos se encontraba un conductor de servicios de transporte que estaba fuera del bar al momento del ataque.

Tras el tiroteo, se inició un operativo de búsqueda de los responsables a cargo de unidades especializadas en crímenes graves e investigaciones forenses, que trabajan para recabar pruebas y localizar a los sospechosos. Hasta el momento no se han reportado detenciones y el móvil del ataque sigue bajo investigación.

image Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos Este suceso es el segundo tiroteo masivo registrado en Sudáfrica en menos de tres semanas, una señal preocupante en un país que ya enfrenta altos índices de violencia armada e inseguridad en diversas regiones. A pesar de contar con leyes estrictas sobre el control de armas, las autoridades hacen frente a un problema persistente de homicidios y crímenes relacionados con armas ilegales. image Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos Las víctimas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, mientras que familiares y residentes de la comunidad de Bekkersdal intentan comprender las causas de esta tragedia que vuelve a poner el foco en la violencia en espacios públicos en Sudáfrica.

