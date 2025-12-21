domingo 21 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de diciembre de 2025 - 11:55
Johannesburgo.

Tiroteo en Sudáfrica: investigan un ataque en un bar que dejó al menos 9 muertos y 10 heridos

Un tiroteo en un bar de Sudáfrica dejó 9 muertos y 10 heridos. El ataque ocurrió de madrugada y la Policía investiga el móvil del hecho.

Por  Verónica Pereyra
La escena del ataque
Lee además
Alumnos deun colegio de Buenos Aires planeaban un tiroteo por WhatsApp (Foto ilustrativa)
Otra vez.

Alumnos de una escuela de Buenos Aires planificaban un tiroteo por WhatsApp
Alumnos de un colegio de Escobar organizaron un tiroteo por WhatsApp.  
Policiales.

Otra vez, alumnos de una escuela organizaron un tiroteo por Whatsapp

De acuerdo con la Policía Sudafricana (SAPS), alrededor de 12 sospechosos participaron del ataque, arribando al lugar en dos vehículos, una camioneta blanca y un sedán plateado, antes de comenzar los disparos. Algunos de los agresores portaban pistolas y al menos uno llevaba un rifle de asalto AK-47, detallaron las autoridades.

image
Tiroteo en un pub de Sud&aacute;frica: nueve muertos y al menos 10 heridos

Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos

“Entraron a la taberna y dispararon al azar contra los clientes”, declaró el subcomisario provincial Fred Kekana en una conferencia televisiva, señalando que varias de las víctimas fueron alcanzadas incluso cuando intentaban huir del lugar. Entre los fallecidos se encontraba un conductor de servicios de transporte que estaba fuera del bar al momento del ataque.

Tras el tiroteo, se inició un operativo de búsqueda de los responsables a cargo de unidades especializadas en crímenes graves e investigaciones forenses, que trabajan para recabar pruebas y localizar a los sospechosos. Hasta el momento no se han reportado detenciones y el móvil del ataque sigue bajo investigación.

image
Tiroteo en un pub de Sud&aacute;frica: nueve muertos y al menos 10 heridos

Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos

Este suceso es el segundo tiroteo masivo registrado en Sudáfrica en menos de tres semanas, una señal preocupante en un país que ya enfrenta altos índices de violencia armada e inseguridad en diversas regiones. A pesar de contar con leyes estrictas sobre el control de armas, las autoridades hacen frente a un problema persistente de homicidios y crímenes relacionados con armas ilegales.

image
Tiroteo en un pub de Sud&aacute;frica: nueve muertos y al menos 10 heridos

Tiroteo en un pub de Sudáfrica: nueve muertos y al menos 10 heridos

Las víctimas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, mientras que familiares y residentes de la comunidad de Bekkersdal intentan comprender las causas de esta tragedia que vuelve a poner el foco en la violencia en espacios públicos en Sudáfrica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alumnos de una escuela de Buenos Aires planificaban un tiroteo por WhatsApp

Otra vez, alumnos de una escuela organizaron un tiroteo por Whatsapp

Tiroteo en una escuela de Austria dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos soldados de la Guardia Nacional murieron

Fuerte discurso de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y habló de Venezuela

Las más leídas

Imagen ilustrativa
Policiales.

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá..(Foto ilustrativa)
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Cristina Fernández de Kirchner
Salud.

Trasladaron a Cristina Fernández de Kirchner a una clínica para ser operada de apendicitis

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel