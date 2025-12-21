Tiroteo en Sudáfrica: investigan un ataque en un bar que dejó al menos 9 muertos y 10 heridos

De acuerdo con la Policía Sudafricana (SAPS), alrededor de 12 sospechosos participaron del ataque, arribando al lugar en dos vehículos, una camioneta blanca y un sedán plateado, antes de comenzar los disparos. Algunos de los agresores portaban pistolas y al menos uno llevaba un rifle de asalto AK-47, detallaron las autoridades.
“Entraron a la taberna y dispararon al azar contra los clientes”, declaró el subcomisario provincial Fred Kekana en una conferencia televisiva, señalando que varias de las víctimas fueron alcanzadas incluso cuando intentaban huir del lugar. Entre los fallecidos se encontraba un conductor de servicios de transporte que estaba fuera del bar al momento del ataque.
Tras el tiroteo, se inició un operativo de búsqueda de los responsables a cargo de unidades especializadas en crímenes graves e investigaciones forenses, que trabajan para recabar pruebas y localizar a los sospechosos. Hasta el momento no se han reportado detenciones y el móvil del ataque sigue bajo investigación.
Las víctimas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento, mientras que familiares y residentes de la comunidad de Bekkersdal intentan comprender las causas de esta tragedia que vuelve a poner el foco en la violencia en espacios públicos en Sudáfrica.