miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 18:57
Conmoción.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos soldados de la Guardia Nacional murieron

El atacante fue herido y detenido, mientras autoridades federales investigan el hecho en medio de un clima político y de seguridad marcado por tensiones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Terrible episodio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 17 y H, a tan solo dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca. Los uniformados heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital, pero luego se confirmó su fallecimiento. Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

El gobernador del estado, Patrick Morrisey, expresó su pesar en redes sociales: “Ambas víctimas eran miembros de la Guardia Nacional y fallecieron por las heridas. Estamos en contacto continuo con funcionarios federales mientras continúa la investigación”.

Uno de los soldados recibió un disparo en la cabeza. El supuesto tirador fue herido de gravedad y detenido en el lugar, según confirmó la Fuerza de Tarea Conjunta de DC.

Donald Trump no estaba en la Casa Blanca

Al momento del ataque, el presidente Donald Trump se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach, Florida. Tras conocerse los hechos, publicó un mensaje en Truth Social donde calificó al atacante como “un animal” y aseguró que “pagará un precio muy alto”.

image
Tiroteo a metros de la Casa Blanca.

Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y policías. Estas son grandes personas”, agregó el mandatario. También afirmó que la Presidencia respalda a las fuerzas afectadas por el episodio.

El ataque se produce un día después de su participación en la tradicional ceremonia de indulto a los pavos de Acción de Gracias en la Casa Blanca.

Un clima de tensión por la presencia de la Guardia Nacional

La presencia de la Guardia Nacional en Washington ha sido motivo de debate desde agosto, cuando Trump emitió una orden de emergencia federalizando la policía local y enviando tropas desde ocho estados y el Distrito de Columbia para reforzar la seguridad ante lo que definió como “delincuencia fuera de control”.

Aunque la orden expiró un mes después, los militares permanecieron en la capital. Desde entonces han patrullado estaciones de tren, barrios cercanos, eventos deportivos e incluso participaron en retenes viales y tareas de recolección de basura, lo que generó disputas judiciales y políticas.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero suspendió su decisión por 21 días para permitir una retirada progresiva o una apelación.

Cómo fue el episodio

Según los primeros reportes:

  • El tirador abrió fuego cerca de las 17 y H Street.

  • Tres personas fueron trasladadas a un hospital: dos soldados y el agresor.

  • Los dos militares murieron horas después.

  • El atacante permanece internado en estado crítico.

  • Un helicóptero aterrizó en el National Mall para colaborar con la emergencia.

  • Policía Metropolitana, Guardia Nacional y agentes federales trabajaron en la zona.

Las autoridades locales informaron que continúan investigando el motivo del ataque y si el tirador actuó solo.

