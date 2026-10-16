El Niño y el precio de la carne en Jujuy: advierten que podría haber aumentos antes de fin de año

Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

Las inundaciones que afectan a zonas ganaderas del Litoral generan preocupación entre los comerciantes de carne de Jujuy, especialmente por lo que podría suceder con los precios durante noviembre y diciembre. Aunque por ahora los frigoríficos mantienen las entregas con normalidad, el sector sigue de cerca la situación y no descarta que las dificultades en el campo terminen impactando en las carnicerías.

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Miguel Jerez, comerciante del rubro , explicó que todavía no recibieron comunicaciones sobre faltantes ni modificaciones en el abastecimiento. Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre sobre las próximas semanas, cuando podrían empezar a sentirse las consecuencias de las inundaciones.

Por el momento, quienes se acercan a las carnicerías jujeñas no deberían encontrar cambios vinculados a esta situación. Según explicó Miguel, los frigoríficos que abastecen desde Santa Fe continúan enviando mercadería en los plazos habituales.

“Por el momento sí, todo lo que viene de Santa Fe están entregando en tiempo y forma” “Por el momento sí, todo lo que viene de Santa Fe están entregando en tiempo y forma”

La preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir más adelante. El comerciante contó que algunos campos todavía no fueron alcanzados por el agua, mientras que otros atraviesan dificultades importantes. Por eso, desde el sector prefieren seguir atentos antes que anticipar consecuencias que todavía no están confirmadas.

“Sabemos que en las semanas posteriores podría, pero no aseguramos nada” “Sabemos que en las semanas posteriores podría, pero no aseguramos nada”

¿Puede aumentar el precio de la carne antes de fin de año?

A las complicaciones que podrían provocar las inundaciones se suma otro factor conocido por comerciantes y consumidores: la llegada de noviembre y diciembre, meses en los que suele crecer la expectativa por los precios de los alimentos.

Miguel explicó que las carnicerías vienen atravesando un año complicado y que cualquier modificación en los costos podría sentirse en un producto tan importante para la mesa familiar.

“Por el momento no hay novedades, pero sabemos que tenemos que abrir el paraguas, porque en cualquier momento puede llegar a haber alguna suba” “Por el momento no hay novedades, pero sabemos que tenemos que abrir el paraguas, porque en cualquier momento puede llegar a haber alguna suba”

De todos modos, insistió en que todavía no hay aumentos anunciados por los frigoríficos como consecuencia de las inundaciones.

El consumo de las familias también influye en los precios

Hay otro dato que ayuda a entender lo que sucede en las carnicerías de Jujuy: la demanda.

Según el comerciante, el precio de la carne se mantiene relativamente estable desde febrero, pese a los incrementos que se registraron en otros gastos, como el combustible y los impuestos. ¿La explicación? El consumo de las familias, que también condiciona las decisiones de los proveedores.

Miguel señaló que, cuando las ventas son bajas, los frigoríficos tienen menos margen para trasladar aumentos sin afectar todavía más la comercialización. Esta situación, explicó, obliga a buscar un equilibrio para sostener la actividad de productores, frigoríficos y carnicerías.

Con la mirada puesta en las fiestas de fin de año, el sector espera que las consecuencias de las inundaciones sean limitadas y que, si llegan a producirse aumentos, no resulten demasiado bruscos.

Por ahora, el mensaje para los consumidores jujeños es claro: la carne sigue llegando normalmente y no hay subas confirmadas por esta situación, aunque las próximas semanas serán importantes para conocer cómo evoluciona el mercado.