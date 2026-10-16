viernes 16 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 13:30
Jujuy.

El Niño y el precio de la carne en Jujuy: advierten que podría haber aumentos antes de fin de año

    Los efectos de El Niño en el Litoral argentino genera preocupación en el sector cárnico. En Jujuy, el abastecimiento sigue normal, pero no descartan subas.

    + Seguir en
    Maria Eugenia Burgos
    Por  Maria Eugenia Burgos
    Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

    Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

    Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

    Carne en Jujuy: las inundaciones del Litoral podrían impactar en los precios de noviembre y diciembre

    Las inundaciones que afectan a zonas ganaderas del Litoral generan preocupación entre los comerciantes de carne de Jujuy, especialmente por lo que podría suceder con los precios durante noviembre y diciembre. Aunque por ahora los frigoríficos mantienen las entregas con normalidad, el sector sigue de cerca la situación y no descarta que las dificultades en el campo terminen impactando en las carnicerías.

    Lee además
    El pollo desplazó a la carne vacuna del primer lugar en Argentina
    País.

    Por primera vez en Argentina el consumo de carne de pollo superó al de carne vacuna
    Imagen creada con IA.
    País.

    Con lo que cuesta 1 kilo de carne, ¿Cuánto pollo se puede comprar en Jujuy?

    Miguel Jerez, comerciante del rubro, explicó que todavía no recibieron comunicaciones sobre faltantes ni modificaciones en el abastecimiento. Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre sobre las próximas semanas, cuando podrían empezar a sentirse las consecuencias de las inundaciones.

    Qué pasa con el abastecimiento de carne en Jujuy

    Por el momento, quienes se acercan a las carnicerías jujeñas no deberían encontrar cambios vinculados a esta situación. Según explicó Miguel, los frigoríficos que abastecen desde Santa Fe continúan enviando mercadería en los plazos habituales.

    “Por el momento sí, todo lo que viene de Santa Fe están entregando en tiempo y forma” “Por el momento sí, todo lo que viene de Santa Fe están entregando en tiempo y forma”

    La preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir más adelante. El comerciante contó que algunos campos todavía no fueron alcanzados por el agua, mientras que otros atraviesan dificultades importantes. Por eso, desde el sector prefieren seguir atentos antes que anticipar consecuencias que todavía no están confirmadas.

    “Sabemos que en las semanas posteriores podría, pero no aseguramos nada” “Sabemos que en las semanas posteriores podría, pero no aseguramos nada”

    ¿Puede aumentar el precio de la carne antes de fin de año?

    A las complicaciones que podrían provocar las inundaciones se suma otro factor conocido por comerciantes y consumidores: la llegada de noviembre y diciembre, meses en los que suele crecer la expectativa por los precios de los alimentos.

    Miguel explicó que las carnicerías vienen atravesando un año complicado y que cualquier modificación en los costos podría sentirse en un producto tan importante para la mesa familiar.

    “Por el momento no hay novedades, pero sabemos que tenemos que abrir el paraguas, porque en cualquier momento puede llegar a haber alguna suba” “Por el momento no hay novedades, pero sabemos que tenemos que abrir el paraguas, porque en cualquier momento puede llegar a haber alguna suba”

    De todos modos, insistió en que todavía no hay aumentos anunciados por los frigoríficos como consecuencia de las inundaciones.

    El consumo de las familias también influye en los precios

    Hay otro dato que ayuda a entender lo que sucede en las carnicerías de Jujuy: la demanda.

    Según el comerciante, el precio de la carne se mantiene relativamente estable desde febrero, pese a los incrementos que se registraron en otros gastos, como el combustible y los impuestos. ¿La explicación? El consumo de las familias, que también condiciona las decisiones de los proveedores.

    Miguel señaló que, cuando las ventas son bajas, los frigoríficos tienen menos margen para trasladar aumentos sin afectar todavía más la comercialización. Esta situación, explicó, obliga a buscar un equilibrio para sostener la actividad de productores, frigoríficos y carnicerías.

    Con la mirada puesta en las fiestas de fin de año, el sector espera que las consecuencias de las inundaciones sean limitadas y que, si llegan a producirse aumentos, no resulten demasiado bruscos.

    Por ahora, el mensaje para los consumidores jujeños es claro: la carne sigue llegando normalmente y no hay subas confirmadas por esta situación, aunque las próximas semanas serán importantes para conocer cómo evoluciona el mercado.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Por primera vez en Argentina el consumo de carne de pollo superó al de carne vacuna

    Con lo que cuesta 1 kilo de carne, ¿Cuánto pollo se puede comprar en Jujuy?

    El pollo desplazó a la carne vacuna: ¿qué implica para nuestra alimentación?

    Argentina e Israel buscan ampliar el comercio de carne y la cooperación militar

    "Tuve miedo, pero me esforcé y puede lograrlo": la historia de Máximo y su sueño de representar a Jujuy

    Las más leídas

    Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistraturade Jujuy
    Jujuy.

    Juraron los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de Jujuy

    Papa León XIV
    País.

    ¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

    Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
    Jujuy.

    Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

    Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio
    Femicidio.

    Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

    Fuerte caída de la natalidad en Argentina (Foto generada conIA)
    Datos.

    Fuerte caída de la natalidad en Argentina: Jujuy entre las provincias con menos nacimientos

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel