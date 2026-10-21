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21 de octubre de 2026 - 13:50
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El Éxodo Jujeño tendrá un largometraje hecho con inteligencia artificial: cuándo se estrena

El largometraje recreará los acontecimientos de 1812 con inteligencia artificial y se estrenaría el 1 de noviembre a través de YouTube

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Éxodo Jujeño tendrá un largometraje hecho con inteligencia artificial: cuándo se estrena

El Éxodo Jujeño tendrá un largometraje hecho con inteligencia artificial: cuándo se estrena

El Éxodo Jujeño será protagonista de un largometraje realizado íntegramente con inteligencia artificial que recreará la histórica movilización del pueblo jujeño encabezada por Manuel Belgrano en 1812. La producción está a cargo de Mariano López Fernández, creador del canal de YouTube "Curiosidades que no sabes", quien adelantó detalles del proyecto durante una entrevista con Canal 4.

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El realizador, oriundo de Buenos Aires, explicó que el largometraje tendrá una duración superior a una hora y combinará acontecimientos históricos con una historia de ficción para acercar el pasado a nuevas generaciones.

Cómo será el largometraje del Éxodo Jujeño

La producción recorrerá los acontecimientos ocurridos entre el 21 de agosto y el 12 de septiembre de 1812, incluyendo el desplazamiento del pueblo jujeño y el Combate de Las Piedras.

La protagonista será Carolina, una mujer que viaja en el tiempo hasta el Jujuy de 1812. Su objetivo será acompañar al pueblo durante el Éxodo e intentar acercarse al general Manuel Belgrano para conversar con él.

"Esto es ficción basada en hechos reales. Esto no pretende ser un documental" "Esto es ficción basada en hechos reales. Esto no pretende ser un documental"

Aclaró López Fernández, quien destacó que este formato despertó el interés de espectadores de distintas edades, especialmente de niños que utilizan sus producciones para aprender historia argentina.

La elección del Éxodo Jujeño surgió de una votación entre los seguidores de su canal, luego de otras producciones dedicadas al 25 de Mayo, el 9 de Julio y el Cruce de los Andes.

La emoción de reconstruir la historia jujeña

Uno de los aspectos que más destacó el realizador fue el impacto emocional que le produjo investigar el acontecimiento.

"Yo trabajo todos los días editando y me emociono todos los días, y se me cae una lágrima" "Yo trabajo todos los días editando y me emociono todos los días, y se me cae una lágrima"

López Fernández reconoció que conocía el Éxodo Jujeño desde su infancia, pero que el proceso de investigación le permitió comprender mejor el sacrificio de sus protagonistas.

La realización demandó meses de trabajo y contó con el respaldo tecnológico de Higgsfield, una plataforma de inteligencia artificial que lo incorporó como socio creativo.

Cuándo se estrena en YouTube

El largometraje tiene como fecha tentativa de estreno el domingo 1 de noviembre de 2026, mediante una transmisión en el canal de YouTube "Curiosidades que no sabes".

Mariano López Fernández también adelantó que espera presentar el tráiler durante la última semana de octubre.

El objetivo del proyecto es acercar la historia del Éxodo Jujeño a espectadores de todo el país y mostrar, mediante nuevas herramientas audiovisuales, el sacrificio de quienes participaron de aquella histórica movilización.

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