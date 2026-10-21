¿La inteligencia artificial terminará con el cine tradicional? Qué dice un realizador audiovisual

La inteligencia artificial está transformando la manera de producir contenidos audiovisuales y plantea nuevos desafíos para la industria del cine. Herramientas capaces de generar escenas, personajes y movimientos cada vez más realistas permiten desarrollar proyectos que hasta hace pocos años requerían grandes presupuestos y equipos de producción.

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En una entrevista con Canal 4, Mariano López Fernández, realizador audiovisual que estudió cine y actualmente desarrolla largometrajes con inteligencia artificial, analizó el impacto de estas tecnologías y las oportunidades que representan para los creadores independientes.

"La inteligencia artificial viene a cambiarnos el mundo. Esta es la nueva revolución industrial" "La inteligencia artificial viene a cambiarnos el mundo. Esta es la nueva revolución industrial"

Para López Fernández, el crecimiento de la inteligencia artificial representa una transformación profunda, aunque no necesariamente significa la desaparición de las producciones cinematográficas tradicionales.

"El tema acá es o renegar o intentar subirse a la ola. No queda otra", expresó.

El realizador reconoció que esta tecnología podría modificar numerosas profesiones vinculadas al sector audiovisual.

"Yo me imagino quien estudió vestuario, maquillaje, actuación, empieza a complicarse" "Yo me imagino quien estudió vestuario, maquillaje, actuación, empieza a complicarse"

Señaló, aunque aclaró que no cree que el cine realizado de manera tradicional llegue a desaparecer.

Su experiencia personal refleja parte de ese cambio. Durante la década de 1990 comenzó a estudiar cine, pero posteriormente se orientó hacia la producción televisiva porque consideraba que ofrecía mayores posibilidades laborales.

Décadas después, la inteligencia artificial le permitió retomar su interés por las producciones cinematográficas y desarrollar proyectos históricos de manera independiente.

Cuánto cuesta producir un largometraje con inteligencia artificial

Una de las principales diferencias entre las nuevas herramientas y los métodos tradicionales está en los costos de producción.

Según López Fernández, realizar un largometraje utilizando inteligencia artificial resulta considerablemente más económico que desarrollar una producción convencional. Sin embargo, advirtió que sigue siendo una inversión importante para los creadores independientes.

"Esta producción puede haber salido, no sé, 6.000, 7.000 dólares" "Esta producción puede haber salido, no sé, 6.000, 7.000 dólares"

La posibilidad de generar escenas complejas sin grandes equipos de filmación representa una oportunidad para quienes tienen ideas, pero no cuentan con presupuestos elevados.

No obstante, el realizador remarcó que la tecnología no reemplaza automáticamente el trabajo creativo.

Crear con inteligencia artificial no es apretar un botón

Aunque los resultados pueden parecer sorprendentes, López Fernández explicó que detrás de cada escena existe un proceso de planificación, generación, revisión y edición que puede demandar numerosas horas.

"Esto no es que uno aprieta Enter y funciona. No, no, no. Yo estoy renegando todos los días" "Esto no es que uno aprieta Enter y funciona. No, no, no. Yo estoy renegando todos los días"

El principal inconveniente es que las herramientas no siempre generan exactamente lo que el creador necesita. Esto obliga a repetir pruebas y consumir créditos de las plataformas, lo que incrementa los costos.

Actualmente, dedica alrededor de ocho horas diarias, incluidos fines de semana y feriados, a trabajar en su largometraje sobre el Éxodo Jujeño, mientras mantiene su actividad laboral habitual.

Para desarrollar el proyecto cuenta con el respaldo de Higgsfield, una plataforma de inteligencia artificial que lo incorporó como socio creativo.

El futuro del cine frente a las nuevas tecnologías

La experiencia de López Fernández muestra cómo la inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades para realizadores que antes encontraban barreras económicas para concretar sus proyectos.

Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el futuro laboral de quienes se desempeñan en la industria audiovisual y la manera en que se producirán contenidos en los próximos años.

Para el realizador, el desafío estará en adaptarse a las herramientas sin perder de vista el componente creativo que existe detrás de cada producción.

Su caso refleja esa transformación: después de haber estudiado cine y orientado su carrera hacia la televisión, encontró en la inteligencia artificial una nueva oportunidad para desarrollar largometrajes históricos y compartirlos con miles de espectadores a través de YouTube.