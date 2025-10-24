Vandalizaron juegos del parque ubicado en el Multiespacio General Arias

Daños en el multiespacio.

En las últimas horas, se registraron actos de vandalismo en el parque ubicado dentro del Multiespacio General Arias, donde los juegos infantiles resultaron dañados. Estos espacios fueron diseñados para el esparcimiento de niñas, niños y familias, y los destrozos afectan tanto el uso normal como la seguridad del lugar.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy emitieron un comunicado en el que se llama a la comunidad a cuidar los espacios públicos, actuar con responsabilidad y denunciar cualquier acto de destrucción.

“La protección y el cuidado de nuestros parques es responsabilidad de todos. Solo con compromiso y respeto podremos mantener estos espacios en óptimas condiciones para nuestra comunidad”, señalaron desde el municipio.

Asimismo, se recordó que cualquier situación sospechosa o acto de vandalismo debe ser reportado a las autoridades competentes, con el fin de preservar los lugares de recreación que forman parte del patrimonio común de la ciudad.

image

