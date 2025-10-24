viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 15:36
Capital.

Vandalizaron juegos del parque ubicado en el Multiespacio General Arias

Las instalaciones, destinadas al disfrute de las familias jujeñas, fueron vandalizadas recientemente, generando preocupación y repudio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Daños en el multiespacio.

Daños en el multiespacio.

En las últimas horas, se registraron actos de vandalismo en el parque ubicado dentro del Multiespacio General Arias, donde los juegos infantiles resultaron dañados. Estos espacios fueron diseñados para el esparcimiento de niñas, niños y familias, y los destrozos afectan tanto el uso normal como la seguridad del lugar.

Lee además
una fuerte tormenta causo preocupacion en san salvador de jujuy
Alerta.

Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy
Castracióny vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Campaña.

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy emitieron un comunicado en el que se llama a la comunidad a cuidar los espacios públicos, actuar con responsabilidad y denunciar cualquier acto de destrucción.

“La protección y el cuidado de nuestros parques es responsabilidad de todos. Solo con compromiso y respeto podremos mantener estos espacios en óptimas condiciones para nuestra comunidad”, señalaron desde el municipio.

Asimismo, se recordó que cualquier situación sospechosa o acto de vandalismo debe ser reportado a las autoridades competentes, con el fin de preservar los lugares de recreación que forman parte del patrimonio común de la ciudad.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana

Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Ingreso a primer año: reunión informativa en el Colegio N°3 Éxodo Jujeño

Virgen de Río Blanco: no habrá peregrinación este domingo por las Elecciones

Lo que se lee ahora
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel