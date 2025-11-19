Vélez vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Clausura

El próximo sábado 22 de noviembre, El Fortín y el Bicho buscarán su pase a la Cuartos del Clausura. El partido se jugará a las 20:00 (hora Argentina) en el el Fortín.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 1.
Andrés Merlos fue designado para controlar el partido.
