miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 07:47
Liga Profesional

Vélez vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Vélez y Argentinos Juniors, que se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 20:00 (hora Argentina) en el el Fortín. Dirige Andrés Merlos.

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 22 de noviembre, El Fortín y el Bicho buscarán su pase a la Cuartos del Clausura. El partido se jugará a las 20:00 (hora Argentina) en el el Fortín.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 1.

Andrés Merlos fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Vélez en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Vélez 2 vs Tigre 1 (14 de julio)
  • Primera Fase: Platense 0 vs Vélez 0 (19 de julio)
  • Primera Fase: Vélez 0 vs Instituto 0 (26 de julio)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Vélez 0 (7 de agosto)
  • Primera Fase: Vélez 2 vs Independiente 1 (16 de agosto)
  • Primera Fase: Godoy Cruz 0 vs Vélez 2 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Vélez 3 vs Lanús 0 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Huracán 0 vs Vélez 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Vélez 2 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: Vélez 3 vs Atlético Tucumán 1 (29 de septiembre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Vélez 2 (6 de octubre)
  • Primera Fase: Vélez 1 vs Rosario Central 2 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Sarmiento 0 vs Vélez 2 (19 de octubre)
  • Primera Fase: Vélez 0 vs Talleres 1 (1 de noviembre)
  • Primera Fase: Gimnasia 2 vs Vélez 0 (10 de noviembre)
  • Primera Fase: Vélez 0 vs River Plate 0 (16 de noviembre)
Los resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 0 vs Boca Juniors 0 (13 de julio)
  • Primera Fase: Tigre 2 vs Argentinos Juniors 1 (20 de julio)
  • Primera Fase: Platense 0 vs Argentinos Juniors 0 (26 de julio)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 1 vs Unión 0 (10 de agosto)
  • Primera Fase: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 0 (16 de agosto)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)
  • Primera Fase: Independiente Riv. (M) 2 vs Argentinos Juniors 1 (30 de agosto)
  • Primera Fase: Instituto 2 vs Argentinos Juniors 0 (14 de septiembre)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 3 vs Banfield 0 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (27 de septiembre)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 0 vs Central Córdoba (SE) 0 (3 de octubre)
  • Primera Fase: Defensa y Justicia 1 vs Argentinos Juniors 0 (10 de octubre)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 3 vs Newell`s 1 (17 de octubre)
  • Primera Fase: Barracas Central 2 vs Argentinos Juniors 0 (1 de noviembre)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 1 vs Belgrano 0 (10 de noviembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
Horario Vélez y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
