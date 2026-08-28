"Viuda e hijas" se presenta en Jujuy con una comedia sobre dinero, secretos y familia

El próximo sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, el Teatro Mitre recibirá a “Viuda e hijas – Hasta que la herencia nos separe” , la comedia protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea , que llega a Jujuy en el marco de su gira nacional.

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La obra, escrita por Alfonso Paso Jr. , cuenta con adaptación y dirección de Héctor Díaz y propone una historia atravesada por el humor, los secretos familiares y una inesperada herencia capaz de poner a prueba todos los vínculos.

La historia comienza cuando una ex cantante lírica y sus dos hijas llegan al estudio de una abogada para conocer las últimas voluntades de un familiar fallecido.

Lo que parecía ser un simple trámite rápidamente se convierte en una situación inesperada: una importante herencia podría resolver buena parte de sus problemas, pero para acceder a ella deberán cumplir una condición muy particular.

Los integrantes de la familia tendrán que hablar con una sinceridad absoluta y enfrentar verdades que hasta ese momento permanecían ocultas.

Un cuarto heredero y un nuevo misterio

Como si la situación no fuera suficientemente compleja, durante la lectura del testamento aparece un nuevo dato: existe un cuarto heredero al que ninguno de ellos conoce.

A partir de allí comienzan las preguntas, los secretos y las situaciones disparatadas. ¿Quién es esa persona? ¿Qué lugar ocupa dentro de la familia? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los protagonistas para asegurarse su futuro económico?

La obra construye su humor alrededor de un interrogante central: ¿qué tiene más poder, el dinero o la familia?

Un elenco reconocido en una comedia disparatada

Nora Cárpena interpreta a la viuda, mientras que María Valenzuela encarna a la abogada encargada de revelar las condiciones de la herencia.

Iliana Calabró y Paula Morales interpretan a las hijas, mientras que Gonzalo Urtizberea completa el elenco en el papel del difunto.

El cruce entre los personajes da lugar a una comedia de enredos en la que las verdades familiares, las ambiciones y las relaciones personales quedan expuestas frente a la posibilidad de recibir una importante suma de dinero.

Una gira nacional después del éxito en Calle Corrientes

“Viuda e hijas” comenzó en marzo una extensa gira por distintas ciudades del país luego de su paso por Calle Corrientes durante 2025.

La propuesta busca llevar a distintos escenarios del país una comedia que combina humor, misterio y conflictos familiares, con un elenco integrado por reconocidas figuras del espectáculo argentino.

Cuándo y dónde será la función en Jujuy

La presentación en Jujuy será el sábado 5 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Mitre.

La función formará parte de la gira nacional de “Viuda e hijas – Hasta que la herencia nos separe”, una comedia que invita al público a reírse mientras plantea una pregunta incómoda: qué haríamos si una gran herencia dependiera de escuchar algunas verdades que preferiríamos no conocer.