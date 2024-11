A 4 años de la muerte de Diego Maradona: su legado

"Todos se emocionan porque acá estaba Diego. Acá estaba la pizzería del barrio, que se llamaba La Cuneta. Para nosotros fue muy lindo hacer un homenaje a él, ya que se sentaba aquí, en una de las mesas, a firmar autógrafos. Venía con su familia. Todo el tiempo lo siento presente, entro y digo 'hola Diego o gracias Diego por todo'", detalla Liliana, una de las dueñas de La cafetería de D10s, con dirección en Álvarez Jonte al 2200, a pocos pasos de la cancha.

Diego Armando Maradona murió en 2020 a los 60 años.

Es un lunes de noviembre. En unas horas, Argentinos Juniors enfrentará a Banfield en un partido de la Liga Profesional. Las calles comienzan a llenarse de hinchas de todas las edades, vistiendo camisetas de distintas épocas. Entre ellas, destacan las que Maradona usó durante sus cinco años en el club, etapa en la que se consagró como el máximo artillero histórico con 116 tantos.

“Salgo a la calle y veo a Diego en esta esquina, en la otra y en todos lados. Lamentablemente, muchos aprendieron a valorarlo cuando ya no está. Yo no lo vi jugar, pero desde el día 1 entendí lo que significaba. Es lo más grande que hay, no solo para Argentinos Juniors sino para el fútbol mundial. Para mí hace falta un Diego, alguien que salte y hable con el corazón en la mano”, señala Lucas, mientras se dirige al cruce de Boyacá y San Blas, a metros del ingreso de la popular.

“¡Diego no se murió! ¡Se muere a quien no se recuerda! Él está siempre presente, más en el hincha de Argentinos Juniors”, asegura Claudia, una señora que disfrutó desde la tribuna al genio, como aquella tarde icónica de 1980, cuando le hizo cuatro goles a Boca y fue ovacionado por ambas hinchadas. Esas y otras jugadas espléndidas perduran en la memoria popular. Por eso, esta abuela le trasladó a su nieta Sofía lo que significa Maradona en el club: “Diego es familia. Nací en este barrio y me enseñaron a respetarlo y amarlo. Desde chica me mostraron videos de él con la camiseta del Bicho y me emocionan”, continuó.

Uno de los tantos murales dedicados al 10.

La devoción por Diego trasciende generaciones y, para muchos, va más allá de su desempeño en el terreno de juego. “Para mí es el más grande. ¡Un tipo que no tenía pelos en la lengua! Era muy inteligente y decía lo que quería decir cuando quería. No tenía problema. Otros se callan la boca. ¡Hoy nos falta un Maradona! ¿Dónde hay un rebelde que se plante y diga las cosas? Somos una sociedad gallina los argentinos. Nos viven cagando y agachamos la cabeza. Diego la levantaba y después iba al frente”, destacó Alberto, un simpatizante que disfrutó al 10 desde las Inferiores de AAAJ.

La idea se mantiene constante: Maradona alcanzó el estatus de ídolo no solo gracias a su talento en el fútbol, sino también por su carácter, su valentía y su conexión con los sectores más desfavorecidos. “Se lo extraña en sus comentarios, en su empatía con el país, en su rebeldía. No hay referentes como él. Hoy estaría al lado de las Abuelas, de los jubilados, de las escuelas, de los maestros y de los hospitales. Él era pueblo”, destaca Claudia.

El barrio de Buenos Aires se ha convertido en una parada imprescindible para cualquier turista apasionado por el fútbol. En la intersección de Gavilán y Juan Agustín García, un grupo de visitantes internacionales aguarda para entrar al estadio. Entre ellos hay italianos, españoles, mexicanos, británicos y colombianos. Uno de los presentes, Borja Urrea, un vasco residente en Madrid, viajó hasta esta zona de la capital argentina con el propósito de descubrir "la cuna del Pelusa, el lugar donde nació el mejor jugador de la historia".

Liliana, una de las encargadas del bar temático sobre Diego Maradona.

"Nunca lo vi jugar en directo. Es el único jugador que vi en videos. Es el más grande, sin dudas, por el fútbol y por el carisma. A nivel político, cultural y social pocos jugadores trascendieron como él. ¡En España está muy presente!", agrega este joven de 28 años, oriundo de Vitoria. Lo mismo le ocurre al azteca Salazar Rivera Mata, quien vinculó al 10 con la Copa del Mundo ganada en el 86: "Todos sabemos la historia de México y la mano de Dios. Históricamente, siempre se cuenta sobre él, está dentro de nuestra cultura. Es bonito verlo en las calles y practicar con la gente sobre él. Está más vivo que nunca".

La Diego Armando: una escuela con la 10 en la espalda

Calles de tierra, ladridos de perros y niños que corren de un lado a otro. En la intersección de la Ruta 1001 y Calderón de la Barca (hoy Intendente Russo), el tiempo parece haberse detenido. En el barrio Rodolfo Walsh, en González Catán, Diego Armando Maradona se hace presente en el patio, en un recreo, y en cada aula de la Escuela de Educación Secundaria n.º 81.

Este es uno de los primeros colegios del país en llevar el nombre del ícono deportivo, cultural y social más relevante de la Argentina. Se alza en el corazón del conurbano profundo, la Diego Armando, sin lugar a dudas. Alejada de todo, pero cerca de todos, en un lugar donde el peligro acecha y la comunidad se fortalece. ¿Les resulta familiar? Cada rincón del establecimiento respira a Diego en cada acción que emprende.

La idolatría por Diego no tiene límite de edad.

El 4 de octubre de 2023, en un evento memorable, se eligió el nombre del nacido en Villa Fiorito. Amelia Espíndola, la directora, compartió con entusiasmo teñido de espíritu maradoniano: "Es un proyecto institucional. Arrancamos en el 2023, con la elección del nombre. Había varias propuestas, una de ellas era la de Diego Armando Maradona. Votaron 1100 personas que conforman toda la comunidad educativa, Maradona ganó con 411, arrasó”.

"Donde voy, veo a Maradona, está súper presente. El sábado fui a una fiesta, estaba Dalma y Giannina y había murales de él por todos lados. Está presente en el pueblo argentino, porque Maradona es el pueblo", confiesa Amelia, quien porta un maradonismo en sangre que fue de menor a mayor, como religión.

El fallecimiento del 10, en lugar de extinguir su legado, lo fortaleció en el ámbito de la educación pública. “La escuela tiene orientación en Educación Física y creo que los alumnos se ven reflejados en Diego. Es una semejanza de la realidad que viven ellos, que quieren surgir en el fútbol. Maradona es una figura fuerte. Muchos quienes se recibieron hablan con orgullo de la Diego Armando...", concluyó Espíndola, con el corazón lleno de orgullo y la número 10 grabada en su esencia.

Otra de las murales en las paredes de la cancha de Argentinos.

Por otro lado, Carla Chavarría, docente de Artes Plásticas en la Diego Armando y encargada de un mural de la leyenda argentina, realizado con más de 1.600 tapitas en la entrada de la escuela, amplió esa idea de que "nadie muere si no se olvida". "La vida de Diego es inspiradora. Mirarnos, luchar por un sueño, ayudarnos para lograr algo, con sacrificio se puede lograr lo que queramos", expresó en el patio de la escuela.

Con un fuerte deseo de transmitir a los jóvenes el legado de Maradona a través de su arte y sus innumerables retratos, Chavarría no oculta su profunda admiración por él. "Diego siempre va a estar presente en el pueblo argentino. Para mí significa el pueblo argentino, la justicia, porque él siempre defendió a los que menos tienen, siempre habló por los que no podían hablar. Falta un Maradona, siempre ayudaba al que no podía ayudar", se emocionó.

Finalmente, llegó el turno de Mariano "el Pela" López, creador visual a cargo de numerosos murales en distintas partes del conurbano bonaerense y responsable de las tres representaciones de Diego que adornan el SUM de la institución. "Dicen que la época de Maradona ya fue, y no. Para mí cada vez más grande va a ser. Yo voy a seguir pintando todos los Diegos que pueda", comenzó el oriundo de Tapiales.

Los distintos Maradonas, inmortalizado en el mural de Mariano el Pela López, un maradoniano de ley.

"Cuando se murió me quedé trabado. No quería mirar la tele, nada. Tras su muerte, hice dos murales llorando casi. Diego es todo. No sé como explicarlo. Algo así como religioso. Aunque él no le gustaba, porque el era uno más. Está siempre presente. En los pibes, que lo hayan votado para que lleve la escuela su nombre, en los barrios", se emocionó el Pela, quien confesó ser hincha número 1 del 10.

Un emocionado López se confesó: "Se extraña más ahora, él era de los nuestros. Hace falta un Diego hoy por hoy. El chabón podría haber mirado para otro lado, siempre defendió a los que la pasaban mal, nadie se hace cargo hoy. Era único, era él. Cuando estoy pintando en la calle, es como si estuviera".

Con tantas muestras de cariño, admiración y elogios de la gente, uno podría preguntarse si Diego resurgió ese doloroso 25 de noviembre. ¿Será que esa fue otra jugada magistral para que lo recordemos eternamente? ¿Una declaración más que lo inmortalizó en la memoria de todos los argentinos? ¿Una vez más, Diego Armando Maradona? Cada día aparece una foto nueva, una imagen inédita en la que no sabías que él estaba presente. Un hombre que se niega a ser olvidado, un ser que, a pesar de su partida, sigue renaciendo gracias al amor de D10s. Amén.