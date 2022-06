¿Por qué hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre?

image.png

La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1930.

¿Qué es la transfusión sanguínea?

La transfusión sanguínea es un procedimiento médico, mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad (cáncer, hemofilia, diabetes, entre otros).

image.png

La sangre posee componentes sanguíneos ya sea glóbulos rojos, que transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos; glóbulos blancos, que ayudan al organismo a combatir infecciones; plasma, que constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico y plaquetas ya que permiten a adecuada coagulación de la sangre.

Requisitos y pasos para ser donante de sangre

El donante de sangre debe cumplir con requisitos básicos como: ser mayor de edad (de 18 a 65 años); estar sano físicamente; con un peso mínimo de 50 kilos; no haber sufrido enfermedades infecciosas (VIH-Sida, Sífilis, Hepatitis, Paludismo, entre otras).

image.png

Además no ser consumidor de drogas; no debe estar ingiriendo antibióticos, ni determinados medicamentos; con tensión arterial normal; sin tatuajes o piercings recientes (4 meses previos); no haber sido sometido a un trasplante; no haber recibido transfusiones de sangre.

No es recomendable que las mujeres embarazadas sean donadoras, ya que la sangre es el medio de alimentación y oxigenación del feto. También los expertos recomiendan no haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscopias recientes (4 meses previos).

El donante deberá someterse a una evaluación previa efectuada por personal sanitario especializado, suministrando la información requerida, a fin de determinar si es apto para donar sangre.

Asimismo, debe seguir estas indicaciones tales como ingerir una comida completa; con un lapso de 1 a 2 horas antes de la extracción de sangre, indicar los medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios que está ingiriendo; someterse a un análisis de sangre previo, a fin de determinar la compatibilidad, grupo sanguíneo y descarte de enfermedades infecciosas.

Después de la extracción de la sangre el donante deberá tomar líquidos y consumir alimentos, evitar levantar peso o efectuar actividades que requieran esfuerzo, durante las 24 horas posteriores. El proceso de extracción de sangre dura aproximadamente 20 minutos y se puede donar sangre una vez por semana.

Campaña 2022 para donar sangre

Para conmemorar esta efeméride, se selecciona anualmente un tema central. Para este año 2022 se quiere destacar la contribución de los donantes para salvar vidas, y con ello, fortalecer la solidaridad entre las comunidades.

Los objetivos son agradecer a los donantes de sangre su aportación y concienciar sobre la necesidad de mantener donaciones periódicas y no remuneradas; que haya suministros suficientes durante todo el año para lograr el acceso universal a las donaciones de sangre; reconocer el valor de las donaciones de sangre para fortalecer la solidaridad entre las comunidades y concientizar para aumentar la inversión pública con el objetivo de mantener bancos de sangre sostenibles y resilientes.