Sobrevivientes del alud detallaron el terrible momento

“La tierra me tapó totalmente” , aseguró Natalia Posaglio, quien se encontraba en el lugar junto a Alfredo Blanco. “Todavía estamos shockeados por la situación que nos tocó vivir”, expresó el hombre.

El hijo de la pareja estaba aguardando en el auto. La familia estaba preparada para salir de paseo. No obstante, Natalia se dio cuenta que no llevaba encima el celular, y decidió volver al hotel a buscarlo.

image.png

El instante en que la tierra tapó todo

“En el momento en que ella estaba subiendo las escaleras, yo decidí ir detrás para buscar otras cosas. Cuando estaba por entrar al hotel, sentí un terrible ruido”, relató Alfredo.

image.png

Natalia creyó que se trataba de máquinas que estaban trabajando. “Al segundo se sintió un crujido y sentí que mi vida estaba en peligro. Giré para escapar y me tapó toda la tierra, me tiró al suelo. Cuando sentí que paró de moverse, pude salir de ese lugar, fue todo en segundos”, describió la mujer.

A raíz de la caída, se golpeó la cabeza. “Caí de rodillas, tengo todo rayado el hombro y las rodillas”, detalló. Natalia se topó con la avalancha hacia el final de las escalera, en un entrepiso. Por suerte, pudo refugiarse en el desayunador hasta que se encontró con personal del hotel. “Me decían que me calme, que me quede quieta”, recordó.

Alfredo, por su lado, indicó que luego del estruendo, comenzó a sonar la sirena. “Fue caótico”, dijo.

image.png

El reencuentro tras el alud

Como Natalia se encontraba arriba, se metió en el barro y empezó a buscarla. “Vi a una mujer envuelta en barro, estaba irreconocible. Me impresionó porque estaba con mucha sangre en la cabeza”, describió Alfredo. Natalia no se había desmayado y le decía a Alfredo que se dedique a buscar a sus hijos.

“Subí a buscar a mi hija y a mi sobrina, no me abrían. Cuando pudieron abrir la puerta, vieron que estaba todo en orden. Esa habitación no había sido afectada”, narró el hombre. Las nenas resultaron ilesas. “Cuando la vieron a Natalia en ese estado, entraron en crisis”, contó el hombre.

Alud fatal en Bariloche

El alud destrozó la habitación

Alfredo puntualizó que el alud dio de lleno en la habitación 105, 107, parte de la escalera y la 109. “Era la nuestra. Gracias a Dios que no estábamos ahí”. Instantes previos Natalia había estado tomando mate en el lugar que quedó sepultado. “Hubiese sido terrible si estaba en la habitación”, expresó Alfredo.

image.png

Siguiendo lo relatado por Alfredo, tuvo suerte porque la avalancha la aplastó pero no la aprisionó contra una pared. No obstante, en la tierra que se le vino encima había troncos y piedras.

Luego del alud, estaba empezando a filtrar agua y no la podían mover. Cuando al final consiguieron quitarla, toda la familia fue detrás de la ambulancia y estuvieron en el hospital hasta la noche, cuando tuvieron los resultados de todos los estudios.

Al regresar al hotel para sacar sus cosas no los dejaron pasar. “Ahí nos enteramos de que había una persona muerta y otras que estaban buscando. Recién en ese momento tomamos dimensión de lo que había pasado”.