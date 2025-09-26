viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 16:54
España.

Adrián Gaspar entre los destacados del Mundial de Trail Running 2025

El jujeño Adrián Gaspar participó con éxito de la categoría Short Trail Men del Mundial de Trail Running 2025 en España.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Adrián Gasparentre los destacados del Mundial de Trail Running 2025&nbsp;

Adrián Gaspar entre los destacados del Mundial de Trail Running 2025 

Desde este viernes 26 hasta el domingo 28, se desarrolla el Campeonato Mundial de Trail Running 2025 en la ciudad de Canfranc, en España. Hay presencia jujeña con Adrián Gaspar que forma parte de la Selección Argentina.

Lee además
Gabriela Aramayo, la quiqueña que Competirá en el Ultra Trail del Mont Blanc
Deportes.

Gabriela Aramayo, la quiaqueña que competirá en el Ultra trail de los Alpes
Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba 
Atletismo.

Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba

El atleta local participó de la categoría Short Trail Men, una carrera de casi 45 kilómetros en la montaña. Gaspar logró llegar en el puesto 40 entre 198 participantes con un tiempo final de 5:31:10. Corrió con el dorsal 2005 y fue el segundo mejor argentino, detrás de Hugo Rodríguez que llegó en el vigesimocuarto lugar.

Adrián Gaspar en el Mundial

La competencia fue ganada por el francés Frederic Tranchand, quien se ha proclamado campeón del mundo sobre un recorrido de 44,4 km y 3.469 metros de desnivel con salida y meta junto a la Estación de la localidad oscense.

La Selección Argentina

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) viajó con una delegación que incluye atletas de todas las modalidades como Kilómetro Vertical, Classic, Short y Long, tanto en damas como en varones, y también en la categoría U20.

El evento que con esta denominación y multidisciplinar desde 2022, reúne en el corazón del Pirineo oscense a la élite mundial de esta especialidad atlética, que disputará cuatro competiciones absolutas, más otras dos carreras Sub 20 en la modalidad Classic.

Adrián Gaspar campeón argentino

En mayo pasado el jujeño se consagró campeón argentino en Córdoba, durante el Campeonato Nacional Champa Ultra Trail, uno de los eventos más importantes de Argentina del atletismo, que se corrió en las montañas de Córdoba en un circuito especial con varios deportistas.

Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba
Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba

Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba

El atleta representante de Jujuy logró un tiempo de 4 horas, 35 minutos y 27 segundos, y quedó posicionado entre los mejores exponentes de la disciplina del país, lo que le sirve como plataforma de proyección para los torneos internacionales que se vienen en esta temporada.

El jujeño superó a Gastón Cambareri de San Luis que logró un tiempo de 4:37:29, y a Javier Mariqueo de Río Negro que completó el podio con un tiempo de 4:39:43, en el exigente circuito montañoso de la localidad cordobesa de San Javier.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gabriela Aramayo, la quiaqueña que competirá en el Ultra trail de los Alpes

Adrián Gaspar se consagró campeón argentino en Córdoba

Convocaron a un jujeño para la Selección Argentina que irá al Mundial de Trail Running

Cómo les fue a los jujeños en la carrera de trail más importante de Bolivia

Trasante: "Tenemos chances" Gimnasia de Jujuy va por todo ante San Telmo

Lo que se lee ahora
El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi.  
Fútbol.

Copa Libertadores: así quedó el cuadro de las semifinales tras la clasificación de Flamengo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios
Fundación Alameda.

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Cortes de tránsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)
Operativo.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Preinscripciónpara la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel