Adrián Gaspar entre los destacados del Mundial de Trail Running 2025 

Desde este viernes 26 hasta el domingo 28, se desarrolla el Campeonato Mundial de Trail Running 2025 en la ciudad de Canfranc, en España . Hay presencia jujeña con Adrián Gaspar que forma parte de la Selección Argentina.

El atleta local participó de la categoría Short Trail Men, una carrera de casi 45 kilómetros en la montaña . Gaspar logró llegar en el puesto 40 entre 198 participantes con un tiempo final de 5:31:10. Corrió con el dorsal 2005 y fue el segundo mejor argentino, detrás de Hugo Rodríguez que llegó en el vigesimocuarto lugar.

La competencia fue ganada por el francés Frederic Tranchand , quien se ha proclamado campeón del mundo sobre un recorrido de 44,4 km y 3.469 metros de desnivel con salida y meta junto a la Estación de la localidad oscense.

La Selección Argentina

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) viajó con una delegación que incluye atletas de todas las modalidades como Kilómetro Vertical, Classic, Short y Long, tanto en damas como en varones, y también en la categoría U20.

El evento que con esta denominación y multidisciplinar desde 2022, reúne en el corazón del Pirineo oscense a la élite mundial de esta especialidad atlética, que disputará cuatro competiciones absolutas, más otras dos carreras Sub 20 en la modalidad Classic.

Adrián Gaspar campeón argentino

En mayo pasado el jujeño se consagró campeón argentino en Córdoba, durante el Campeonato Nacional Champa Ultra Trail, uno de los eventos más importantes de Argentina del atletismo, que se corrió en las montañas de Córdoba en un circuito especial con varios deportistas.

El atleta representante de Jujuy logró un tiempo de 4 horas, 35 minutos y 27 segundos, y quedó posicionado entre los mejores exponentes de la disciplina del país, lo que le sirve como plataforma de proyección para los torneos internacionales que se vienen en esta temporada.

El jujeño superó a Gastón Cambareri de San Luis que logró un tiempo de 4:37:29, y a Javier Mariqueo de Río Negro que completó el podio con un tiempo de 4:39:43, en el exigente circuito montañoso de la localidad cordobesa de San Javier.