AFA ratificó el paro: no habrá fútbol este fin de semana en todas las categorías

AFA ratificó el paro: no habrá futbol este fin de semana.

Tras una reunión desarrollada este martes en el predio de Ezeiza, el Comité Ejecutivo de la AFA ratificó la medida de fuerza anunciada días atrás y resolvió que no habrá actividad futbolística este fin de semana en el ámbito de la Liga Profesional ni en las demás categorías organizadas por el ente rector del fútbol argentino.

La protesta, que afectará la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, estaba prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo y finalmente se mantiene tal como se había anunciado originalmente.

Qué pasará con la fecha suspendida La jornada que debía jugarse este fin de semana —incluida en el calendario del Apertura 2026— no será disputada en las fechas originalmente previstas. Según la reunión de hoy, los directivos ya comenzaron a evaluar posibles fechas para reprogramar la 9ª fecha, con opciones que podrían incluir el mes de mayo de 2026, el primer fin de semana.

El paro impacta en todos los partidos planificados entre el 5 y el 8 de marzo, por lo que millones de aficionados quedarán sin fútbol en esas jornadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2028921252820537816&partner=&hide_thread=false La fecha 9 del #TorneoMercadoLibre 2026 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 13/5), las Semifinales el fin de semana del domingo… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 3, 2026 Todos los partidos de la fecha 9 de Torneo Apertura Jueves 5 de marzo 19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia Viernes 6 de marzo 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) Sábado 7 de marzo 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B) Domingo 8 de marzo 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B) Contra quién jugaba Gimnasia de Jujuy esta fecha El equipo que dirige Hernán Pellerano disputaba la fecha 4 (que coincide con la 9 de la Liga Profesional) en condición de visitante y le tocaba Güemes de Santiago del Estero. Finalmente ese partido se jugará recién en el mes de mayo, posiblemente en la semana del 11.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







